Escuche al Dr. Francisco Sánchez Cárdenas hablar de las implicaciones de las medidas paramétricas para resolver los problemas de la Caja de Seguro Social y se refirió a la experiencia de Nicaragua, cuando trataron de imponer este tipo de medidas, lo que ocasionó convulsiones sociales en ese país.

Quien así opina, es un profesional y político de gran trayectoria en este país, y además ha sido ministro de Salud y director de la CSS, de manera que quienes tengan la responsabilidad de hacer propuestas para salir de la crisis que vivimos en estos momentos, no podrían soslayar el comentario del Dr. Sánchez Cárdenas, que nosotros avalamos.

Si el problema se resolviera con medidas paramétricas, los actuarios, con la información disponible, podrían hacer una corrida y nos dirían cuáles son las opciones en diferentes escenarios, pero desde luego, hay problemas estructurales que habría que resolver, ya que, en opinión de muchos panameños, la CSS es un desgreño administrativo.

No estaremos dispuestos a aportar un real más a la institución, si no tenemos la certeza de que los recursos serán bien administrados, de manera que la primera tarea sería recobrar la confianza de los panameños, objetivo que podemos lograr con acciones, no con frases demagógicas, que esconden la cruda realidad de la institución.

Si hay una institución que ha sido cuestionada, que se ha puesto en entredicho la transparencia, donde han existido preguntas sin respuestas, ha sido la CSS; sin embargo, no hay señales que nos indique que habrá un cambio en la cultura organizacional, continua siendo una agencia de colocaciones, se desdeña a los colaboradores institucionales, que tienen conocimientos y experiencias y se nombra a los amigos del director, que nos hace recordar aquella corriente filosófica donde se les dice a los subalternos: “Lo de tus capacidades no interesa, lo importante es que nos acompañes”.

Eso explica por qué, en posiciones donde se necesita formación actuarial, quien la ejerza no la tenga, administradores de hospitales que no tienen esa formación y aquellos que la tienen no ejercen esos cargos, directores de hospitales a médicos, que como tales han sido exitosos, pero cuando se le asignan funciones gerenciales, dejan de ser un buen clínico, para convertirse en un mal administrador.

Para el director, lo importante es el acompañamiento, la lealtad, pero cuando esto no ocurra, el jefe es implacable, le deja caer todo el peso de su jerarquía, le quita todas las prebendas, lo desaparece y lo reemplaza por alguien adepto a su mandato. Por supuesto, en la CSS tenemos referencias de este tipo de conducta, gente que siente la humillación de ser degradada, que se queda laborando en la institución porque tiene estabilidad y no tiene opciones de irse a trabajar a otro sitio.

Mientras no haya una reingeniería que cambie el modelo de gestión, donde tengamos los mejores recursos humanos seleccionados por sus méritos, donde los colaboradores puedan hacer una carrera laboral y aspirar a ser directores, donde tengamos una administración centrada en resultados y no en procesos, cuando tengamos la certeza de que a cada real que aportamos a la institución se le dará un uso racional, entonces podemos hablar de medidas paramétricas.

Técnico en Ciencias Actuariales.