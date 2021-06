Crónicas del Casco Antiguo

Hace algún tiempo recibí su llamada y me anunció que tenía preparado un libro sobre el Casco Antiguo. Inmediatamente me interesó y le pregunté sobre los detalles de la publicación. Luego, me volvió a telefonear para darme avances de cómo andaba su proyecto y las diferentes fases en que se involucraba. Le apoyé con algunas acciones y al final, contra todo pronóstico, salió la obra titulada Una ciudad colonial. Tres siglos después.

Raúl E. Rubio Guardia, el autor, ha dado un gran paso al interesarse en plasmar, en un volumen, las reseñas sobre tales aspectos que dan un perfil turístico, histórico y cultural al sector urbano más antiguo de la capital del país, en el barrio de San Felipe. Recorrió sus calles, lugares, gentes significativas y, a través de varios enfoques, pudo informarse de lo que sucedía en el sitio a través de plurales momentos.

El tratamiento periodístico de esta atmósfera particular es un acierto y marca el claro enfoque que Rubio, aún joven en este oficio, impone a su quehacer, que siempre deja oportunidad de innovaciones. La senda profesional y las perspectivas siempre encontrarán una ruta creativa para generar ideas, campos inexplorados que, con un espíritu lleno de talento, pese a las complicaciones de la vida, puede dar frutos que apasionan.

Conocí a este nuevo escritor cuando aún era estudiante y apareció en mi oficina, recién nombrado. Le pregunté si había trabajado antes y sabía redactar noticias. A ambas interrogantes contestó negativamente, era su primer empleo y su formación, que estaba en fase intermedia, no le daban indicios de cómo desenvolverse en ese terreno. Supe que nos esperaba una ardua tarea para convertir la rutina en una dinámica de instrucción diaria.

Rubio mostró un creciente interés en conocer; sobre todo, porque estábamos en una institución que desarrollaba una gestión ambiental. En ese ámbito, elaborar las informaciones supone una destreza de manejo de una estructura compleja en fondo y formas y él, se acostumbró con altas y bajas. Por fortuna, los temas relacionados con los recursos naturales constituyen una aventura para el acervo, y logró su dominio.

Más tarde nos involucramos en la producción de un programa radiofónico, tipo revista, que se especializó en temas ambientales y Rubio empezó a explorar ese medio. Después, cuando dejó la institución, se fue como reportero en SERTV y varios medios impresos. Tuvo un camino que le sirvió mucho para fortalecer sus capacidades y consolidar diferentes opciones de la escritura mediática.

Estas andanzas le han permitido a nuestro autor un desenvolvimiento con fuentes para alcanzar diálogos que ha utilizado al involucrarse en el palpitar del Casco Antiguo y hacer de los recuentos, una memoria, observación y herramienta de trabajo. Así, construyó el contenido en que plasma la esencia del actuar de grupos humanos en esas calles, zaguanes, edificios vetustos: son testigos de varios siglos y hechos.

Son un poco más de veinte textos en los que hay entrevistas, reseñas, análisis, notas, relatos que amarran al lugar en sus dimensiones y que resaltan la condición de patrimonio. En ocasiones, tan solo la descripción de un inmueble, un parque o plaza, una receta, la sensación de caminar por aceras centenarias o calles adoquinadas, brindan un motivo para experimentar esa sensación de transportarse en el tiempo y se avanza de la mano del testigo.

Quizás la variedad es lo que brinda un rasgo distintivo a estas páginas. Algunas figuras brindan su recuento, personajes de la literatura universal son referencias para situarnos en un núcleo narrativo, y detalles tan simples como la señalización dan la clave para compenetrarse de la realidad actual de esta comunidad tan especial, a la que Rubio le confiere un nuevo sentido con este trabajo que es menester leer, porque nos refresca.

Periodista