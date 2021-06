Se requiere recuperar el valor de la ética

Alguien podría preguntar: “Habiendo tantos problemas importantes concretos para la población, ¿tiene sentido hablar del valor de la ética? ¿No es ese un tema postergable, no urgente? Pensamos que la pregunta debería invertirse. Cómo pueden diseñarse políticas económicas, asignase recursos, determinarse prioridades, sin discutir los aspectos éticos, la moralidad de lo que se está haciendo a la luz de los valores que deberían ser el norte del desarrollo y de la democracia”, Bernardo Kliksber, Hacia una economía con rostro humano 2002.

Dirigentes: pongamos la barba en remojo, sobre nuestra gestión como líderes en las empresas privadas y del Gobierno. Cuando la sociedad pierde la confianza en sus líderes, las secuelas del comportamiento social serán ilimitadas, ninguna fuerza impuesta podrá controlarlas. Miremos, nuestros países vecinos que no salen de un conflicto cuando inician otros. Hagamos los correctivos y ajustes inmediatos por el bien del país. En situaciones difíciles, se busca a los mejores talentos con experiencias demostradas para salir de este malestar social llamado corrupción.

Es bueno tener claro que no es ético tomar lo que no es de uno. Lucas 20:25: “Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. Los buenos empresarios, profesionales y políticos deben participar más activamente en el bienestar colectivo para recuperar el valor de la ética por lo que se ve y se vive en los medios tradicionales, televisivos, impresos, radios y en las redes sociales. Debemos combatir el enemigo que desea todo lo que ve sin importarnos, el valor de la ética. En estos momentos no vemos la luz haciendo donde vamos.

John C. Maxwell, en su libro Ética, en el prefacio, dice: “La ética empresarial no existe. Solo existe una ética. La gente trata de utilizar un conjunto de éticas para su vida profesional, para su vida espiritual y otro para su vida en casa con su familia. Esto es lo que les ocasiona problemas. La ética es la ética. Si deseas ser ético, aplicas los mismos principios a todas las esferas de tu vida”. Tenemos algunos ejemplos que confirma que la ética no existe: en tiempo de pandemia está el alza de la canasta básica, medicamentos, materiales de la construcción, etc. Después, los vemos promoviendo su Responsabilidad Social Empresarial. Sin darse cuenta, le están dando malos ejemplos a los subalternos. Ellos imitarán a sus líderes.

Vivir pensando solo en el presente tendrá su consecuencia tarde o temprano. La vida, te pasará la factura por tus actos. Debemos, meditar nuestra forma de actuar en la sociedad para que no se diga: “Dime con quién andas y te diré quién eres”, “Cría fama y acuéstate a dormir”. Nuestros actos sin caridad de nada valen, la familia sufre y la sociedad pierde la confianza en sus dirigentes.

Recuperar los valores éticos dependerá de cada uno de nosotros que residimos en este país, respetando en lo que nos dicten la Justicia y nuestra conciencia, aplica la ética a todos los niveles de la estructura organizacional y cumplir con los 10 Mandamientos.

Quiero cerrar con este pensamiento de la escritora y académica Adela Cortina, en su libro La Ética:

“Ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Ese libro nos recuerda que ahora, más que nunca, necesitamos la ética”.

Doctor en Ciencias Empresariales.