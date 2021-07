Y sucedió lo que debía suceder alguna vez en Cuba, el pueblo se alzó y se lanzó a la calle sin importarle las avispas negras, la policía o los funcionarios encargados de la represión sin portar uniforme, los colectivos defensores de la revolución disfrazados de civil, para insinuar que son el pueblo en defensa de los logros revolucionarios, hombres y mujeres entrenados en el oficio de maltratar y matar sin rendición de cuentas. Y llegó el domingo, ese domingo 11 de julio, que quedará para la historia cualesquiera sea el desenlace de esta rebelión popular, legítima, espontánea y decidida.

Comenzó en Camagüey, y siguió por Bayamo, Trinidad, Santiago y después se diversificó por cualquier parte de la geografía con nombres conocidos por todos los amantes de la cultura musical cubana, inmortalizados en sus estrofas e instrumentos, galerones, boleros y danzones, el chachachá y hasta el mambo, que terminó interpretando el malagueño Antonio Banderas en el filme El rey del Mambo (1989), lo que no pudo hacer, por gitano, su compatriota Diego el Cigala, pero sí acompañar a Bebo Valdés al piano, con su Lágrimas Negras.

No hay un hispanoamericano que no lleve a Cuba en sus genes biológicos o espirituales, ni un canario ni un gallego, no solo por su musicalidad telúrica y su mezcla de colores étnicos, sino por los versos de Martí que cantamos, recitamos y embanderamos, y por ese Viejo y el Mar que Hemingway inmortalizó en Santiago el pescador, que al final somos todos.

Hasta que llegó Fidel y mandó a parar. Cuando bajó de la sierra, todo el orbe lo aplaudió por su gesta libertaria. ¿Y cómo no hacerlo?, si fue una lucha desigual contra un típico dictador tropical perfumado y zalamero como lo fue Batista, que terminó como todo dictador, oprimiendo a su pueblo y al servicio de una parcela, llámese clase, ideología o uniforme verde oliva. Desde Sartre hasta Carlos Fuentes, Octavio Paz y Vargas Llosa cantaron loas a la gesta por venir. Y no era para menos, si la oferta fue la libertad, el crecimiento del pueblo participando en los bienes de la tierra y de la norma jurídica única e igual para todos. A fin de cuentas era Cuba, la auténtica perla del Caribe, la del ganado de raza, los gallos de pelea, el mojito, el cubalibre, el ron Havana Club y Bacardí, los habanos Montecristo, Romeo y Julieta y Partagás, el hotel Riviera, Benny Moré, Compay Segundo, Celia Cruz, Pérez Prado, Elena Burke, la Orquesta Aragón, la Sonora Matancera, la revista Bohemia, CMQ TV y Delia Fiallo. Allí no podía pasar nada malo, sino lo mejor.

Y pasó, pasó todo lo malo. Recuerdo que mi madre, cuando los estudiantes salieron a la calle, solicitando “un bolívar para Fidel”, porque iba a liberar a Cuba del dictador, como los venezolanos lo habían hecho con el general Pérez Jiménez, y observar mi entusiasmo, me dijo: “No le doy ni un centavo, ese Fidel es comunista, te vas a acordar de mí”. Aseveración que negué, por supuesto, respaldado con ese ímpetu que otorga la audacia juvenil, y agregó “llegó a La Habana quemando cosechas, ese es un método comunista”, y jamás cambió de opinión; yo mantuve la mía más tiempo, por impertinente ignorante.

El hecho es que, como Atila, se convirtió en el azote de su propio pueblo, en un vulgar jerarca endiosado en sí mismo, sostenido por la fuerza de las armas y la intimidación, represor, desestabilizador y cómplice de múltiples asesinatos y delitos internacionales. Un peón de la extinta Unión Soviética que creó su propia Corte imperial y dinastía, que apartó a su pueblo del mundo, lo reprimió, sometió y engañó.

Hasta que la desesperación y la ausencia de respuestas a las más elementales necesidades básicas, provocaron la rebelión generalizada del pasado domingo, cuando se enfrentaron sin miedo, porque no tenían ya nada que perder, a la policía y a los colectivos represores y armados, meros esbirros, que, con saña incontrolable, reprimieron, golpearon, detuvieron, desaparecieron hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que salieron a la calle a gritar: “¡Libertad, Libertad!”, “¡Patria y Vida!”, “¡Abajo el comunismo!”, “¡Abajo la dictadura!”.

Y el mundo libre entero se lanzó a la calle, como si fuéramos todos cubanos, que lo somos. A Cuba solo le espera la libertad, la democracia, a pesar de los Díaz-Canel, los Maduro, Daniel Ortega, Alberto Fernández, Pablo Iglesia, Pedro Sánchez, Vladimir Putin, y del jurásico comunicado del Frente Farabundo Martí.

(*) Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, especializado en asuntos y relaciones internacionales. Exembajador de Venezuela en El Salvador.