El claro oscuro futuro del PRD

El triunfo del reconocido y apreciado negro Benicio Enacio Robinson Grajales, como presidente del Partido Revolucionario Democrático, se suma a los 4 periodos como honorabilísimo diputado en la Asamblea Nacional de Panamá por Bocas del Toro, el de ser presidente absoluto de la Federación Nacional de Béisbol de Panamá y no me han confirmado si alguna vez fue presidente de la asociación provincial de calipsos, congas y Palo de Mayo, ni del transporte de chalupas, ni el grado obtenido como abnegado miembro del Cuerpo de Bomberos.

Personalmente me alegro de este triunfo, porque nos trae un poco de alivio, pienso yo que también a los que amaron el esplendor Torrijista un día, pues se sospecha que Enacio no es de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, porque está más pendiente de lo suyo ¿ cómo no? que de la Internacional Socialista que infecta de dictadores sin pudor en la América Latina.

Pero... pero más sosiego que el párrafo anterior ha traído la derrota que sufrió el “zar” de Cañazas, al perder la secretaría general del partido que domina a miles de ciudadanos inocentes, casi que con una ignorancia supina (a raja tabla), a quienes jamás de los “jamases” se les menciona la relación internacional de izquierda en que ha navegado a velas hinchadas el gran partido PRD con el peligro de dar un coletazo fatal que nos deje con una mano adelante y la otra…

Se percibe que la derrota de P. González vino por la contundente queja de los caras pálidas por el reciente recibimiento del embajador de Rusia Evgeny Boykov en las oficinas de la secretaría General del Partido PRD.

Estos importantes acontecimientos del triunfo de Benicio y la derrota de Pedro me obligan a recomendarles a todos los panameños que cumplen con la bendición de DS, de ganarse el pan con el sudor de su frente, a buscar el artículo publicado en la Estrella de Panamá el lunes 2 de mayo de 2022, escrito por el abogado y militar de carrera: Edgardo Falcón Díaz. En esta entrega se alertarán porque al parecer nuestro país no vigila las actividades de ciertos diplomáticos acreditados aquí en Panamá y más cuando el agua en el planeta no está bien ni para los bollos.

Economista, escritor costumbrista