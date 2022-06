Por una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible

Ahora que la fauna política criolla está calentando motores para la próxima contienda electoral, es obligatorio que incluyan en sus planes de trabajo, ¡y lo practiquen!, el cumplimiento con los compromisos que adquirimos al suscribir en el año 2015 la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 con sus 17 objetivos para poner fin a la pobreza, proteger el país y garantizar que para el 2030 todos los panameños disfrutemos de paz y prosperidad.

Cuando termine este año nos van a quedar siete para cumplir con las metas, es decir que, lo que termine de hacer esta administración, más lo que lleve a cabo la próxima, será determinante para que comencemos a disfrutar de un país inclusivo, seguro, resiliente y sostenible para todos en todas las provincias y comarcas.

Dicho lo anterior, le dedico el resto de esta glosa a repasar brevemente cómo estamos en el cumplimiento de las metas del ODS 11 que propone mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades. Lógicamente que los restantes 16 objetivos de desarrollo son igualmente importantes e interdependientes, pero hoy me ocuparé de mi ciudad, que bastante sufrida está. Y no hay que ser un genio para concluir que nuestra principal ciudad, donde habitan más de 2 millones de personas en su área metropolitana en conjunto, dista, pero mucho de ser una ciudad segura y sostenible.

Para comenzar, en nuestra ciudad, el crecimiento urbano ha sido anárquico, y sin planificación alguna, salvo en las agendas de los empresarios que construyen y la institución que proporciona los permisos. Existe un auge desordenado de construcciones desproporcionadamente inmensas para los barrios donde están ubicándose, afectando nuestra movilidad, el aire que respiramos, provocando tranques vehiculares, inundaciones, y generando estrés y accidentes. Por otro lado, tampoco hay acceso para todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, en particular a los barrios marginales.

Con respecto a la basura, es evidente que se ha tomado la ciudad y la vemos acumulada en cualquier esquina, pues los citadinos simplemente nos deshacemos de cualquier clase de basura en las aceras, veredas, zaguanes, calles: restos de comida, latas, botellas, plásticos, colchones, televisores y refrigeradoras viejas, etc., y después esperamos que vengan los de la Autoridad de Aseo _ que alega no tener recursos _ y recojan todas las porquerías que arrojamos. Y como eso no ocurre con la frecuencia debida, sobre todo en los barrios menos favorecidos, la basura se acumula convirtiéndose en criadero de alimañas y fuente de enfermedades. Y sumemos a esta inmundicia las inundaciones al llegar las lluvias por el acúmulo de desperdicios en los cauces de nuestros ríos.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS)