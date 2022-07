Ideario Omar Torrijos

Creo en el destino, los milagros, oportunidades, sueños, tarde o temprano llega a su tiempo y este libro me llego por algo. Lo recibí de mano de un gran amigo, llamado “El ideario del general Omar Torrijos”. Primera edición Educa, Centroamericana 1982, 152 páginas. Lleno de discursos tan natural, fluido, lleno de emoción, oportuno a la situación del momento. Recuerdo, cuando el general iba a la provincia de Colón con el presidente Demetrio Basilio Lakas a resolver la situación real de Colón lo hacían de manera inmediata. Rápidamente, brindaban alternativas y soluciones para esa época. ¡Todo el mundo contento! También lo veía llegar a Portobelo, llegaba a la casa de mi abuelo; que perteneció a la Asamblea Nacional de Representante, de los 505 corregimiento de la República, caminaba todo el país. Hoy día Colón no se parece en nada, a su pasado. Gobierno vienen y gobierno van y Colón no avanza.

Colón no debe verse como una caja menuda de los gobiernos y políticos, no debe verse solo como puertos, zona libre, gas natural, cobre, ferrocarril y sacar a todos los colonenses de las 16 calles, para patio de contenedores o bienes y raíces que puede ser el gran negocio. Colón es algo más, su cultura, tradición, historia, glorias deportivas, lucha de movimiento social, desde que existe el istmo de Panamá. Colón contribuyo al comercio con el camino real de cruce de Portobelo y de Nombre de Dios, a la independencia, separación y soberanía, al tren transístmico, el Canal Francés y el Canal Americano, movimiento de inquilinato y el hotel Washington, es parte de la historia de Colón y otros eventos que se me van de la mente. En Colón, la gran mayoría de su población, son personas luchadoras que quieren lo mejor para la provincia y el País. Colón, no solamente es delincuencia, maleantes y drogas. Lo único que tiene de pie al colonense es su fe y esperanza en Dios.

Colón todavía puede surgir, todo dependerá del gobierno, pueblo y empresarios. Como mencione, de este libro que llego a mis manos, les voy a compartir algunos de los discursos del general Omar Torrijos Herrera cuando patrullaba su país: “Cuando nosotros llegamos al gobierno, la guardia nacional, junto con todos los funcionarios que nos acompañan, hicimos el juramento de dedicar el esfuerzo del gobierno revolucionario al servicio del hombre a quien el estado nunca había recordado: El indio, el campesino, el pobre…. El que tiene hambre, el que está anémico, el que anda agachado…... Es el hombre el objetivo de mi Gobierno. Para mí fue fácil gobernar. Yo estaba manejándome con la religión que unificaba a todos los panameños. Si queremos una organización política propia para el desarrollo, propia para romper tantos esquemas de injusticia, tenemos que crear una organización política que surja del corregimiento hacia los ministerios, hacia la capital.”

“Convertir las ideas en proyecto es dirigir el gobierno, convertir los proyectos en obras, es dirigir el país. Cualquier ministerio puede ser débil, menos el de Planificación Económica. Este ministerio es el cerebro que dirige, el que traza el rumbo, el que alumbra con luz larga o corta, según las necesidades, la trocha que debe seguir la máquina del cambio y el desarrollo.”

“Cuando era subalterno, teniente, capitán, mayor yo decía: ¡Cuándo llegaré a ser jefe, para que nadie me mande! ¡Cuán equivocado estaba! Ahora que soy jefe, me manda todo el mundo: Me mandan los sindicatos, me mandan los estudiantes, me manda cualquier madre de familia que se asome por la puerta y quiera conversar conmigo. Y no solamente me mandan, me programan. ¡Que equivocado estaba yo!”.

Como panameño y orgulloso de mi Colón, esta es mi forma de contribuir a mejorar mi casa y mi país, al compartir este legado que nos dejó el general Omar Torrijos Herrera. “Su liderazgo siempre marco la diferencia”.

Doctor en Ciencias Empresariales