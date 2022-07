La necesidad de ordenar las ciudades puerto de Panamá

Las relaciones de la ciudad puerto ha cambiado debido a la sustitución de los usos de los puertos de manera convencional. El negocio portuario y el logístico ha ganado espacios y las ciudades se han ido ajustando. El espacio llamado puerto, desde la perspectiva del urbanismo y los urbanistas, nunca han considerado espacio propiamente de la ciudad, en donde se considera como un espacio limítrofe.

El término puerto, tiene su origen en el latín portus, suele hacer mención a la infraestructura y a las prestaciones que se proporcionan en un espacio de agua calmas para la estancia segura de las embarcaciones mientras se realizan las mencionadas operaciones.

En la zona marítima, los puertos incluyen obras (como diques o esclusas) con el propósito de proteger a los barcos del oleaje, señalización (boyas, balizas, faros, etc.) y dársenas para la permanencia y operaciones. En la zona terrestre, por otra parte, se instalan muelles para facilitar el atraque y amarre de las embarcaciones y depósitos para acopiar las mercancías y patios de contenedores para la estiba de carga.

La importancia de los puertos como el caso de la ciudad de Colón y los puertos de Balboa que permiten el movimiento de carga contenerizada. Por la forma, de la ciudad de Panamá el proceso logístico de transporte terrestre, se hace complejo y no se ha explotado de manera adecuada.

El caso del puerto de Tacoma, ciudad de Nueva York, Estados Unidos comprende alrededor de 3100 km², con más de 1600 km de costa. Existen varios puertos activos en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx, Staten Island, Perth Amboy, Elizabeth, Bayonne, Newark, Jersey City, Hoboken y Weehawken.

La ciudad de Nueva York, es una ciudad global, por ser un eje de referencia a nivel mundial en los medios de comunicación, en la política, en la educación, en la arquitectura, en el entretenimiento, las artes y la moda. A su vez integra franjas portuarias a la ciudad.

La ciudad de Nueva York se compone de cinco boroughs o municipios: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island (también conocidos como “distritos metropolitanos)” donde cada uno tiene un condado como: Bronx, Kings, Nueva York, Queens, y Richmond. Con una población de 24 millones de neoyorquinos, en un área urbana de 830 kilómetros cuadrados.

Para el año 2005 se ha contabilizado que se hablan más de 700 idiomas y dialectos en la ciudad. Vemos un ejemplo de una ciudad que ha integrado sus puertos de manera exitosa con la ciudad.

La necesidad de ampliar los puertos de Colón y Balboa requiere que se integren a sus ciudades y permitan un desarrollo económico en servicios de logística, transporte multimodal, servicios conexos y turismo.

La Organización European Seaport Organization, por sus siglas ESPO, ha presentado una guía para mejorar la calidad del aire, el ruido, del agua y del manejo de los desechos.

En aspectos urbanísticos, las ciudades de Panamá y Colón requieren mejorar la calidad urbana de los espacios en donde el paisaje del litoral marino queda restringido a los puertos.

La integración urbanística de las zonas portuarias con nuevos usos, a la vez que se estimula el desarrollo portuario con el menor impacto posible en el entorno y en la salud.

La integración urbanística de zonas portuarias requiere nuevos usos de suelo, densidad, esto estimularía el desarrollo portuario y de las facilidades, el turismo como es el caso de el puerto de Vacamonte y el puerto de Caimitillo puertos de cabotaje sub utilizados. Se requiere retomar el transhipment (transbordo) de carga con puertos especializados y buques de enlace (feeder ship) para mover carga. El puerto de cabotaje y de puerto menor de pescadores debe evolucionar y sus pueblos de pescadores en una ciudad, se debe ir pensando en una nueva estrategia. En donde la ciudad dormitorio debe ir replanteándose.

La relación puerto ciudad que requiere replantear y el diseño urbano debe entrar en juego para crear economías de escala y de generación de empleos con espacios urbanos de calidad. Aspectos a tomar en cuenta como paradigma del urbanismo y su relación con el puerto.

A continuación, se enumeran algunas de las características de las relaciones puerto-ciudad que se dan actualmente y que plantean, en consecuencia, un interesante debate que debe afrontarse:

a. Los puertos de cabotaje y los de carga contenerizada requiere conexiones adecuadas en el contexto urbano.

b. Las ciudades de Panamá y Colón demandan la apertura del espacio portuario para el disfrute de sus litorales.

c. Arraiján y Chorrera requieren que sus puertos crezcan y dejen de ser simplemente de cabotaje y la integración como una ciudad ordenada, no como está dispersa y en desorden, mal estructurada, el tejido urbano no definido. En donde la planificación urbanística y del transporte solo se considera desde la perspectiva inmobiliaria.

d. La movilidad urbana y peatonal es inexistente dentro de las zonas de influencia.

e. Los espacios abiertos organizados para la Chorrera y Arraiján no existen. En donde el turismo se ha olvidado y solo hay urbanizaciones no conectadas. En donde el tejido urbano es disperso y no estructurado.

Profesor universitario