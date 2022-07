Nos encontramos desde hace mucho frente a unas desigualdades que requieren de la intervención del Estado como ente para guiar y salvaguardar los intereses de la mayoría. Tal vez no existe la divina pomada, pero un poquito de sensatez no vendría nada mal.

Cada quien tiene sus propios intereses y así conduce su vida y sus pasos; no obstante, el Estado no puede seguir actuando en penumbras sin intereses, sin vida y sin saber hacia dónde van sus pasos al deberse al pueblo.

Cada administración del Estado escoge sus estrellas y parece que para hacerlas brillar tienen que destruir lo poco que otras administraciones hayan avanzado. Con lo cual tenemos un país en ruinas, porque es más rápido y sencillo destruir que construir y hacer brillar.

Y si bien el Estado es el responsable de administrar y guiar los rumbos del país, no puede sólo y se requiere el compromiso de la empresa privada, para combatir la desigualdad social.

Sin irnos al por qué nos encontramos hoy en la situación que estamos, hablemos de hechos, se da un movimiento social, que avanza a las calles y esta administración más preocupada por los dos años que le quedan en vez de escuchar el clamor ciudadano que sólo decía escúchame, hablemos de nuestros problemas, decide no prestar atención y sacar la caja de curitas como cuando el niño se raspa y no ha pasado nada. Pero si ha pasado y con curitas no sanará.

Dejen la estrechez mental y siéntense con los actores reales, no con los que ustedes eligen, ustedes no están en posición de elegir, solo les queda escuchar y encontrar soluciones.

