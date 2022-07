Calidad de la educación en los terceros grados

Nuestros niños de tercer grado, no logran los esenciales fundamentales para rendir académicamente en el grado que cursan, esto lo vemos reflejados en las aulas unigrado, siendo el problema mucho mayor en las áreas indígenas

Cuando hablamos de educación de calidad, pensamos en niños de edad escolar que dominan la lectura, escritura, operaciones básicas de la matemática, conceptos de ciencias naturales, historia, eficiencia interna y externa y sobre todo equidad.

Pero estos dos años de pandemia han dejado en evidencia, que en estos términos tenemos grandes deficiencias, especialmente aquellos estudiantes que cursaron primero y segundo grado de manera virtual, ya que estos grados son la base del proceso de la educación básica, porque se aprende a leer y a escribir, dominio de conceptos básicos de la matemática.

Nuestros niños de tercer grado, no logran los esenciales fundamentales para rendir académicamente en el grado que cursan, esto lo vemos reflejados en las aulas unigrado, siendo el problema mucho mayor en las áreas indígenas. Podemos mencionar la falta de interés, la desconexión en la virtualidad, poco apoyo en el hogar, entre otras causas. Lo cierto es que el problema existe y si no se buscan estrategias para remediarlo, con seguridad tendremos niños terminando la primaria sin tener lo fundamental para la pre media.

Hoy día la mayoría de nuestros niños de tercer grado, se enfrentan a grandes retos en el aprendizaje, por ello los considero como los verdaderos huérfanos de la praxis pedagógica.

Estadísticamente los estudiantes no han tenido un buen desempeño en la asignatura de español, y así lo demuestra la prueba aplicada a nivel nacional ATAL, para que los niños de 1° a 4° grado, prueba que mide el desempeño en la escritura, dictado, lectura y comprensión lectora.

Con tristeza veo que nosotros los panameños luchamos por un mejor Panamá, donde todos podamos tener mejores oportunidades, ¿Pero será que estamos comprometidos con la educación de nuestros niños? ¿Será que nos importa tener estudiantes que comprendan lo que leen y escriben?

Después de dos años de pandemia, volvemos a enfrentar una nueva crisis educativa, los docentes están en la calle luchando por algunas mejoras generales y necesarias para todos los panameños.

Volver a la virtualidad no es la mejor alternativa; lo que necesitamos son docentes que se comprometan de verdad, para la aplicación del PIP (Plan de intervención Pedagógica) que demuestren que un educador también lucha dentro del aula, con ese enemigo siniestro que es la desmotivación, frustración que siente un niño, cuando no puede leer, cuando no entiende, cuando en todo lo que hace siente una barrera, la barrera del desconocimiento.

Que luchen buscando múltiples formas, herramientas didácticas innovadoras, creativas, lúdicas que les invite a aprender y llegar al conocimiento, y como lo dice nuestro himno al maestro “Ser abnegado que cuida con amor a la patria”, ese amor que debemos de tener por nuestra profesión, por nuestros niños quienes son los hijos de la patria, que cada año Dios pone en nuestras manos para que llevemos la luz del saber en cada uno de ellos.

