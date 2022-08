Panamá, crisis 2022: Enseñanzas y aprendizajes

La sentencia aconsejadora arriba anotada, como preámbulo orientador para guiar al objetivo de este artículo, es el marco aleccionado para entender, comprender y encontrar soluciones a la actual crisis panameña; la cual es resultado de falencias en un sistema socioeconómico que, por intereses históricos de una minoría en el poder político, bloquea y se niega a reconocer su caducidad demandante de transformaciones vitales para eliminar antagonismos colaboradores significativos en la generación de esta crisis social.

Un simple diagnóstico sobre las causas profundas sobre nuestro actuar para superar esta crisis , opino que nos ha faltado mejor conocer históricamente sobre nuestro pasado y presente para ser Estado-Nación; cuya creación ha sido un extracto de la democracia griega y la revolución francesa -1789; cuyos componentes dejo para exigido estudio. Como pueblo, con gran valor geoestratégico por su posición geográfica, fuimos conquistados y colonizados por el imperio español; imponiendo un modelo de clase latifundista que se transformó en mercantilista con la determinación del imperio norteamericano en nuestra anexión a Colombia; con remanente de esclavismo que fue abolido jurídicamente solo en 1879; creando fuerte consciencia de clases por el color de la piel y analfabetismo cultural. Presencia con antagonismos que presentó la presencia norteamericana en la construcción y operación del Canal; modelo lesivo a nuestra identidad soberanía y mayor motivo del hoy conmemorado 9 de enero. Modelo socioeconómico inducido por el imperio norteamericano e intereses transnacionales, con algunos retoques, para sostener sentidas diferencias entre pocos que tienen mecho y muchos que tienen poco y que con su trabajo contribuyeron a la opulencia de los primeros. La mayoría somos tan alienados - enajenados con una consciencia cultural, para ser manipulados mediante medios de comunicación, para fijarnos en debilidades de otros países y no en el nuestro.

Creemos que, pesé y por las malas enseñanzas pasadas, aprendimos de otros y de nuestra trayectoria más con dolor que de alegría; reflejado en cifras estadísticas sobre la pobreza, desigualdades en oportunidades, desatención deficiente en los servicios básicos; especialmente educación y salud,

Un pueblo que, sin miedo para recobrar dignidad y esperanza; con la fortaleza de un diálogo más participativo que representativo; con una fuerza soterrada que induce a una verdadera gobernanza y eliminar el ralentizar torpe-sordo de un gobierno que debe poseer un equipo multidisciplinario competente para soñar despierto con ideas nuevas y organización para su sostenimiento.

Todo momento, como el actual, tiene su contracara para ganar todos hacia un bienestar general; siempre con el deseo, como impulso natural humano, para reinventarse en el dar respuestas a lo cotidiano

He ahí un buen gobierno de un pueblo luchador, muy participativo por no bien representado para evitar crisis y revoluciones con culpabilidad a quienes las ejecutan y no a quienes las provocan; y hasta nos ponen a perseguir e impugnar fantasmas de izquierda , no culpables por sus injusticias.

Educador