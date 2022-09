El mundo está en constante avance y cambio, hoy día en la mayoría de nuestras tareas utilizamos inteligencia artificial, con el uso de las TICS. Nuestra vida se desarrolla en mundo de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y WhatsApp; las usamos como canales de comunicación en tiempo real, exponemos imágenes, emitimos opiniones, hacemos transacciones comerciales, ofrecemos servicios, y otro sin número de interacciones de forma constante, millones de ellas por minutos.

Las Tecnologías de la Información TICS nos simplifican la vida, ya no vamos a los lugares de manera personal a realizar transacciones, no utilizamos dinero en efectivo, nuestras cuentas bancarias las manejamos desde nuestras computadoras, tablet y teléfonos inteligentes, toda nuestra información está allí.

Esta nueva manera de vivir ha sido aprovechada por la delincuencia, quienes han encontrado grandes oportunidades para desarrollar todos los delitos que conocemos en nuestra normativa sustantiva y desarrollar nuevas conductas. Lo que ha sido materia de estudio, pues son crímenes que en su ejecución traspasan fronteras, y no de manera física, pues quienes los comenten siguen estando en puntos remotos, los elementos a recabar por no ser físicos tienden a ser volátiles, lo que representan obstáculos para los Estados en la persecución de estos delitos, los cuales muchos de ellos son modalidades nuevas y no tiene tipificación en la normativa penal. Por ello nace el Convenio de Budapest o Convenio Contra el Cibercrimen, en noviembre de 2001 y entra en vigencia para los Estados que lo suscriben en 2004, del cual Panamá es suscriptor, en materia de cooperación internacional establece una serie de métodos para intercambio de información en la investigación del cibercrimen entre los Estados, establece una serie de delitos e invita a los estados parte a legislar sobre ellos a nivel interno. Así, con la finalidad de mejorarla cooperación inmediata en caso de emergencia e investigaciones conjuntas, en mayo 2022, surge el Segundo Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia, el cual pretende crear mayor y más eficacia en la cooperación entre los Estados, y entre estos y el sector privado, con la finalidad de obtener información sobre pruebas electrónicas que contribuyan en la desarticulación del crimen organizado dedicado a la ciberdelincuencia, con el respeto a los derechos humanos, Estado de derecho y la garantías de protección de datos. .

Sin, embargo, al poder requerir información directa a las empresas proveedoras de servicios, anula la posibilidad del Estado del que se requiere la información de poder determinar la proporcionalidad, necesidad de esa información, en virtud que a la firma de dicho protocolo todos los Estados se obligan a entregarla. El Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia ha sido firmado por veintidós países y faltan cinco por firmar, Panamá forma parte de este último grupo.

Abogada y Juez de Garantías