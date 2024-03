8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora

A 167 años de la muerte por incineración de las 129 trabajadoras, que llevaron a cabo una huelga por mejores condiciones laborales, su lucha pese al tiempo transcurrido no ha podido ser borrada en la historia de las trabajadoras.

Saludamos a todas las mujeres trabajadoras que día a día con su esfuerzo y dedicación son pilares fundamentales en la construcción de nuestra sociedad.

Según informes del Banco Mundial, 2400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades y en 178 países continúan con barreras legales que les impiden participar plenamente en la economía y en 95 países, no garantizan la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha indicado que las brechas en los niveles de vida en todos los países de la región, y agregado la pandemia del Covid-19, la ha convertido en la región más afectada dado que la pandemia vino a sumarse a los problemas estructurales en áreas como la salud, educación y protección social, cuyas brechas de cobertura se han profundizado.

Si bien se han logrado conquistas importantes en cuanto a la participación de la mujer, aún hoy falta mucho por lograr. El derecho a la igualdad salarial por el mismo trabajo, la discriminación por el hecho de ser mujer al solicitar un trabajo, a pesar de que la mujer tiene mayores años de estudio y preparación académica esto no se refleja en las posiciones directivas. Las mujeres se ven en la necesidad de llevar a cabo las tareas de cuidado las cuales no solo implican la atención de sus hijas e hijos, sino el cuidado de familiares mayores. El trabajo informal se incrementa donde no tienen horario, ni seguridad social, vacaciones, en fin no cuentan con un trabajo decente que ha planteado la OIT.

Este 8 de marzo demandamos trabajos dignos con salarios justos. De igual manera se requiere que se garantice la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, por un trabajo de igual valor, lo que contribuye a cerrar la brecha salarial de género. Tenemos que ver que la igualdad salarial no solo es un principio de justicia, sino que también fortalece la economía al aumentar el poder adquisitivo de las mujeres y sus familias. Es necesario los procesos de formación que permitan que las mujeres cuenten con mayores conocimientos científicos y tecnológicos para que su desempeño pueda desarrollarse y tener una participación activa en la fuerza laboral.

La exigencia de las mujeres de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor es una cuestión de derechos humanos. El tener igualdad salarial contribuye a contar con un ambiente más sano y permite un mejor desarrollo profesional.

Hoy requerimos que el Estado implemente e instale Centros de Orientación Infantil, tantos como estos sean necesarios en todos los corregimientos, en los centros comerciales, en las empresas e instituciones del Estado donde las madres puedan dejar a sus hijas e hijos con seguridad y que tengan horarios que le permita a la madre participar en reuniones escolares, sindicales y laborales.

Se requiere establecer en cada corregimiento, en las barriadas, equipos de apoyo a la mujer conformado, por profesionales como abogadas, enfermeras, trabajadoras sociales, que capaciten y contribuyan a bajar los índices de violencia contra la mujer, de igual manera garantizar la igualdad de género en todas las instancias de la sociedad, a nivel laboral en las instituciones tanto públicas como privadas.

Es importante ejecutar políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres, que permitan incorporar a las mujeres en la elaboración de planes de desarrollo nacional y tener la garantía que contemplen la perspectiva de género para el pleno desarrollo y aprovechamiento del potencial y capacidades de las mujeres en la toma de decisiones.

Al cumplirse en septiembre de 2023 los cien años del partido Nacional Feminista, recordamos las proclamas que se plantearon en el congreso. Hoy nuestro deber es exigir el cumplimiento de estas y que las normas establecidas en el país se reglamenten y se apliquen en el país.

Que este 8 de marzo nos haya servido para reflexionar sobre la importancia que tiene la mujer en el desenvolvimiento y desarrollo de un país.