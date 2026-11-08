A los estudiantes panameños

Si no se han dado cuenta, en diversos países alrededor del mundo, particularmente en Europa, han sido los estudiantes los que en los últimos meses han liderado importantes y significativas protestas, señalando, más bien reclamando a sus gobiernos, correcciones inmediatas a las fallas estructurales que han venido deteriorando la educación y los procesos de desarrollo humano y social y lo que esto representa para su bienestar presente y a futuro.

Aquí, en nuestro pequeño país, los estudiantes son parte fundamental de las celebraciones durante el mes de noviembre. Miles de ellos, a lo ancho y largo del país se engalana cada año para representar a sus colegios o comunidades para saludar a la patria. Este año con algo de limitaciones por las previsiones de seguridad como consecuencia del terremoto del pasado 9 de octubre. Algunos párrafos de esta entrega fueron publicados hace algunos años, pero la importancia de recordar la historia nos debe conducir por un camino de correcciones lo antes posible.

En estos tiempos en que los valores y los retos que se imponen sobre la conducta humana se manifiestan de una manera tan mordaz y dañina, es importante recordar y, en la medida de lo posible, educar a los que hoy nos representan en los desfiles con tanto entusiasmo, que hubo una época en que la voz del estudiantado retumbaba en la conciencia nacional. Estremecía como un sismo las estructuras políticas y sociales del país, tal como ocurre hoy en Francia.

Hubo un tiempo en que la voz de los estudiantes cuestionaba tajantemente el rumbo de las cosas de la Nación. Probablemente lo que muchos tienen en el recuerdo inmediato es una turba de muchachos con los rostros cubiertos tirando piedras a todo lo que se mueve y sin motivos claros y definidos. Les queda la verborrea sin sentido de pseudo dirigentes de esas mismas turbas, que les cuesta articular claramente sus fines y objetivos. Sus acciones, pobremente planificadas y su limitada preparación, ha dado pie a que los medios audiovisuales hagan mofa de su figura y de sus reclamos; aunque en algunas instancias tengan razón.

No siempre fue así. El Movimiento Estudiantil panameño ocupa páginas de gloria y coraje que merecen la recordación y el respeto de toda la ciudadanía. De los que estudian para ocupar posiciones de liderazgo en el futuro. De los que vienen de otras latitudes. De los que saben, pero se quedan callados aprovechando las bondades de aquellos esfuerzos.

Según las apuntaciones históricas, los estudiantes panameños se organizaron a lo largo de las décadas del siglo pasado en la Primera Federación de Estudiantes de Panamá (1922-1927); en 1943 en La Federación de Estudiantes de Panamá FEP (Unión de Estudiantes Secundarios y Unión de Estudiantes Universitarios); el Frente Patriótico de la Juventud, creado en 1945; el Movimiento de Acción Revolucionaria (1959); Vanguardia de Acción Nacional, creado en 1960; el Movimiento de Unidad Reformista (1964) y el Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre FER-29 creado en 1966, entre otros.

El 9 de Enero, como sabemos, marcó un antes y después en la lucha por la recuperación del territorio nacional, pero no debemos dejar por un lado otras fechas de importancia en las que el movimiento estudiantil protagonizó un papel transcendental: el 22 de diciembre de 1947 que marcó el rechazo del Convenio de Bases Filós-Hines; la Siembra de Banderas y Canto del Himno Nacional en la llamada Zona del Canal denominada: Operación Soberanía, el 2 de mayo de 1958; el 3 de Noviembre de 1959 con una marcha por la Zona del Canal y los días 19, 20, 21 y 22 de mayo de 1958: Jornada de Lucha Cívica, Patriótica y Nacionalista por la Educación Nacional, bajo la consigna: ¡Más Escuelas, Menos Cuarteles!

Y los muchos nombres de los dirigentes estudiantiles de estos y muchos otros actos de protestas y reclamos por justicia social e independencia soberana que hoy forman parte de la multitud de personas que andan por las calles del país sin pensarse especiales o sin reclamos puntuales. Ellos expusieron sus vidas por exigir una mejor Patria para todos y para las futuras generaciones.

Hoy, otros gozan de los beneficios que representa para el país el hecho de tener un territorio unificado. Pocos espacios quedan para reconocer el papel que desempeñó el Movimiento Estudiantil y sus actores por la recuperación de la Soberanía Nacional. Sin esas páginas de arrojo desinteresado, sin esos estudiantes, otro tiempo estarías viviendo hoy.

Al estudiantado panameño que hoy desfila por las calles y avenidas de este querido país, que tu visión y tu esfuerzo sea para contribuir con la construcción de una mejor sociedad para este siglo XXI en el recuerdo de los estudiantes panameños que hicieron lo propio durante el siglo XX.