‘Acodeco en tu barrio: información y acción donde vive el consumidor’

Desde el inicio de nuestra gestión al frente de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), identificamos la necesidad de dialogar directamente con los consumidores en los mismos lugares donde realizamos operativos para verificar el cumplimiento de la Ley 45 de 2007 y demás normas legales bajo nuestra competencia.

En estas visitas, con frecuencia los consumidores expresan situaciones que afectan sus derechos. En muchos casos, la institución puede actuar e iniciar las investigaciones correspondientes; sin embargo, también recibimos quejas cuya competencia recae en otras instituciones del Estado, con las cuales hemos entablado alianzas para garantizar los derechos de los consumidores y su debida atención.

Si bien a través de nuestras redes sociales oficiales (@AcodecoPma) se divulga de manera constante información sobre las funciones, atribuciones y casos que puede atender la Acodeco, persisten dudas y confusión sobre el alcance real de esta entidad de protección al consumidor.

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento ciudadano sobre nuestras funciones y, a la vez, atender consultas y denuncias directamente en las comunidades, se estará reforzando el programa comunitario “Acodeco en tu barrio”, iniciado en octubre del año pasado en el corregimiento de Betania.

Este programa, coordinado por el Departamento de Educación, contempla la participación de un equipo de funcionarios que visitará a los consumidores en sus propios hogares, brindándoles información sobre sus derechos y deberes, así como aspectos generales sobre el quehacer institucional. De forma paralela, se desarrollarán actividades simultáneas en las administraciones regionales del país, con el propósito de ampliar la cobertura y alcanzar a un mayor número de comunidades.

Al evaluar las experiencias y logros del programa anterior “Acodeco en tu comunidad”, impulsado durante administraciones pasadas, se constató el impacto positivo de esta iniciativa. Por ello, se decidió retomar y fortalecer este enfoque comunitario, con el fin de garantizar que los consumidores estén debidamente informados y se conviertan en agentes multiplicadores de sus derechos.

Es justo reconocer que numerosas comunidades fueron visitadas y se logró llevar información directamente a manos de los consumidores, fortaleciendo la cultura de protección al consumidor en el país.

Para reforzar este esfuerzo y llegar de manera integral a cada barrio, además de las visitas domiciliarias y la entrega de material informativo, se implementará un conjunto de actividades comunitarias. Entre ellas, se realizarán encuestas de precios de los principales productos de la canasta básica de alimentos en los comercios del área, a fin de orientar a los moradores sobre los establecimientos donde pueden adquirirlos a menor costo y crear data localizada que permitirá a nuestra institución generar recomendaciones sobre políticas públicas en materia económica y comercial, orientadas a garantizar la transparencia y la mejora de los derechos de los consumidores, en un libre mercado justo y con una competencia real.

Asimismo, los verificadores efectuarán inspecciones a los locales comerciales para comprobar la exhibición de precios, la fecha de vencimiento de los productos perecederos, el buen estado de la mercancía y el cumplimiento de otras disposiciones legales. De igual forma, se fiscalizará el uso adecuado del gas subsidiado; los metrólogos revisarán balanzas y escáneres; y el personal de atención de quejas y denuncias estará disponible mediante unidades móviles y módulos de atención.

Para la adecuada coordinación de estas acciones, se reforzará la presencia de personal institucional en cada visita comunitaria, las cuales se realizarán los días viernes a partir de este mes. Todo ello con la finalidad no solo de orientar e informar, sino también de brindar respuestas concretas y atención directa a los consumidores en los propios barrios de cada provincia.

La Acodeco, a través de este programa, busca garantizar la docencia y orientación directa sobre los derechos del consumidor a cada ciudadano, visitando sus hogares de forma presencial y promoviendo que, desde sus comunidades, se fortalezca un espíritu de libertad y competencia real entre los agentes económicos, siempre con el respaldo de esta institución, que está al servicio de todos los consumidores del país.

*El autor es abogado y administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)