Acuerdos de transacción en la defensa de la libre competencia económica

La transacción, como medio excepcional para la solución de conflictos, a través de la negociación, se encuentra establecida en el numeral 15 del artículo 86 de la Ley 45 de 2007, como una de las funciones y atribuciones de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), para cesar en cualquier etapa de la investigación o luego del proceso judicial, lo iniciado contra uno o varios agentes económicos, siempre que estos ofrezcan compromisos y garantías, acepten medidas en torno a la conducta o acto objeto de la controversia y se establezcan cláusulas penales para garantizar el cumplimiento de lo acordado.A diferencia de un acuerdo entre particulares, donde las partes negocian directamente para resolver el conflicto sin la intervención de terceros, en los casos de acuerdos o transacciones donde el Estado sea parte, se debe cumplir con una serie de requisitos legales y formales, que resguarden los intereses del propio Estado. Por lo tanto, los acuerdos que lleve a cabo la Acodeco deben obtener previamente el concepto favorable del Procurador General de la Nación y la aprobación del Consejo de Gabinete, y si aplica al caso, la aprobación final del juez que conoce la causa. <b>Transacción de Acodeco con Visa y MasterCard:</b>El año 2025, culminó con la aprobación por parte del Juzgado Octavo de Circuito Civil de la Jurisdicción de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, de la transacción judicial entre la Acodeco y los agentes económicos Visa y MasterCard, mediante el Auto n.º 1147 de 23 de diciembre de 2025.Dentro los compromisos y garantías a aprobados en esta transacción judicial, y que son de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas, están: Además, la Acodeco está facultada para dar seguimiento en el mercado sobre el comportamiento de estas empresas, que se dedican a la administración de la red de pagos digitales de sus respectivas marcas comerciales, y puede solicitar información tanto a la Superintendencia de Bancos de Panamá, como a los bancos que utilizan estas marcas, a fin de obtener información sobre la implementación o posible implementación de programas que pudiesen considerase contrarios a las normas de libre competencia económica en Panamá.