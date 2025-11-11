Análisis del nuevo artículo 115-A del Código Penal: el perdón del ofendido como causa de extinción de la pena

<b>N</b><b>aturaleza y alcance del perdón del ofendido. </b> El nuevo artículo establece que el perdón del ofendido podrá extinguir la pena en una lista taxativa de delitos de carácter menos grave: homicidio culposo simple, lesiones leves, hurto y estafa simples, apropiación indebida, usurpación, daños, calumnia e injuria, falsificación de documentos en perjuicio de particulares, y ciertos delitos contra la propiedad intelectual. Con ello, el legislador reconoce que existen conductas punibles cuya lesividad social es limitada y donde la reconciliación entre víctima y victimario puede cumplir mejor la función social del Derecho penal que la imposición de una pena privativa de libertad.