Bastión de educación de adultos: Escuela Nocturna Oficial de Chame

Con el apoyo del programa de jóvenes y adultos y la calurosa lucha del pueblo de Chame se inician las gestiones para la apertura de una Escuela Nocturna Oficial en el distrito. En sus inicios la escuela comenzó en un pequeño recinto que luego fue creciendo tanto en calidad de estudiantes cómo en colaboradores de la escuela en mención. Sin duda un bastión de educación para Jóvenes y Adultos muy cerca de la carretera.

La Escuela Nocturna Oficial de Chame fue rotando directores, administrativos y profesores. Pero lo que llama la atención es su actitud siempre solidaria, hacia las causas sociales, que incluyen el emprendimiento y resaltar las tradiciones del pueblo de Chame. Iniciaron un pequeño recinto, pero con la calidez humana grande que denota a los hijos del litoral Pacífico. Tantas aventuras se han vivido, durante los años de labores, pero llama la atención los proyectos que involucran a todos.

Con una formación integral de los participantes y con bachilleres en Ciencias, Comercio, Turismo y terminación de estudios primarios, hoy en día bajo la dirección del profesor Alexander Moreno la escuela quiere elogiar la ayuda desinteresada de toda una comunidad chamera. Los chicos de la escuela mencionada, sin pedir nada a cambio, han creído en este proyecto educativo, a pesar de ser jóvenes en riesgo social. Una causa justa que involucra formación en competencias humanas y axiológicas de los hijos del litoral.

Oficialmente comenzó labores o funciones la escuela el 24 de abril de 2007. Las decisiones que se tomaron, durante estos años, siempre tomaron nota de la postura de los participantes y de las directrices de la Dirección General de Jóvenes y Adultos. Muchas anécdotas han pasado por la escuela nocturna oficial de Chame, pero una que llama la atención es siempre esa actitud de colaboración y empatía. Una que involucra a los actores sociales del distrito y de la escuela.

Dar gracias al todopoderoso por este proyecto de educación de adultos es necesario. El profesor Alexander Moreno señala que el espacio que utiliza las oficinas de la Escuela Nocturna oficial de Chame fue construido con la colaboración de la Alcaldía de Chame y del Diputado José María Herrera y utiliza los salones de clases del Colegio Dr. Harmodio Arias Madrid.

Finalmente, es gracias a los participantes que toda esta lucha en este último decenio a rendido frutos. Uno que acoge en su regazo el apoyo de los administrativos y docentes también. El contar con la buena voluntad para con todos los residentes y donadores, ha brindado a este camino la luz hacia el trabajo y el progreso. La escuela nocturna oficial de Chame, ubicada en la Escuela Harmodio Arias Madrid, los espera con una actitud vanguardista. Una que resalte la disposición de aprender y emprender. Es lógico pensar lo duro que es lidiar en algunas ocasiones con el trabajo y el estudio, pero la educación debe ser un orgullo para cualquiera persona.