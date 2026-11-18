En los últimos años, la bioeconomía ha adquirido una creciente relevancia en las agendas internacionales, las políticas públicas y los debates sobre el futuro de la producción agroalimentaria. Sin embargo, existe un riesgo que debemos evitar, convertirla en otro concepto atractivo para captar fondos de cooperación internacional, sin comprender ni incorporar su verdadero significado en nuestras sociedades.

La bioeconomía representa mucho más que una tendencia económica o ambiental. Es una nueva manera de comprender la relación entre los recursos biológicos, la producción, el conocimiento, la tecnología y el bienestar humano. Su propósito es aprovechar responsablemente los recursos naturales renovables, generar valor agregado, reducir desperdicios y construir sistemas productivos más eficientes y sostenibles.

La agroalimentación ocupa un lugar central en esta transformación. La agricultura, la ganadería, la pesca, la actividad forestal y la agroindustria constituyen espacios privilegiados para aplicar sus principios. Desde el aprovechamiento de residuos agrícolas para producir energía o fertilizantes hasta la utilización de biotecnología para mejorar cultivos, reducir pérdidas alimentarias y desarrollar nuevos productos, las oportunidades son enormes.

Pero sería un error limitar la bioeconomía a la innovación tecnológica o a los grandes proyectos de inversión. Su verdadero potencial reside en transformar la forma en que las sociedades entienden, utilizan y preservan sus recursos.

Durante décadas, el cambio climático ha ocupado un lugar prioritario en las agendas de cooperación y financiamiento internacional. Aunque ha impulsado avances importantes, también ha demostrado que los compromisos, las declaraciones y la disponibilidad de recursos financieros no siempre se traducen en transformaciones estructurales. La bioeconomía no debería repetir esa experiencia.

Los gobiernos deben comprender que no basta con formular estrategias nacionales o identificar fuentes de financiamiento. Es indispensable incorporar la bioeconomía transversalmente en las políticas agrícolas, educativas, industriales, ambientales y de desarrollo territorial. Esto significa promover cadenas agroalimentarias circulares, fortalecer la investigación aplicada, apoyar a pequeños productores y establecer mecanismos que permitan medir resultados económicos, sociales y ambientales.

La bioeconomía debe convertirse en una política de Estado con continuidad institucional, participación ciudadana y resultados verificables.

En la educación es donde comienza la transformación. Quizás el desafío más importante sea comprender que la bioeconomía no comienza en los ministerios, las universidades o los organismos internacionales. Comienza en la escuela y en el hogar.

Desde la educación primaria, los niños deberían familiarizarse con el uso responsable del agua, el aprovechamiento de residuos, la protección de los suelos, la biodiversidad, el origen de los alimentos y la relación entre naturaleza y actividad económica.

No se trata de incorporar otra asignatura cargada de contenidos teóricos, sino de integrar estos principios en los programas educativos mediante experiencias prácticas.

Un niño que aprende a separar residuos, cultivar alimentos, evitar el desperdicio de agua o comprender el valor de un ecosistema está adquiriendo conocimientos fundamentales para participar responsablemente en la economía del futuro. Esta formación debe continuar en la educación secundaria, técnica y universitaria, vinculándose con el emprendimiento y la innovación.

La bioeconomía tampoco puede quedar exclusivamente en manos del Estado o del sector empresarial. La sociedad civil, las cooperativas, asociaciones de productores, familias y consumidores deben asumir un papel activo. Cada decisión relacionada con el consumo, la alimentación, los residuos o los recursos naturales tiene consecuencias económicas y ambientales. Construir una verdadera cultura de bioeconomía exige participación social, educación permanente y responsabilidad compartida.

Panamá tiene una oportunidad para transformar el discurso en acción. En este contexto, Panamá tendrá una oportunidad excepcional durante los próximos años.

En octubre de 2027, el Centro Latinoamericano de Innovación en Políticas Públicas (CLIPP) desarrollará su foro dedicado a la Bioeconomía y los Ecosistemas Ambientales, un espacio de reflexión y propuestas que puede constituirse en una importante antesala regional del Global Bioeconomy Summit 2028, cuya sede será Panamá, por primera vez en América Latina y el Caribe.

Ambos encuentros representan una oportunidad para vincular conocimiento científico, producción agroalimentaria, educación, políticas públicas y participación ciudadana.

Sin embargo, su verdadero éxito no debería medirse únicamente por la cantidad de participantes, declaraciones o inversiones anunciadas, sino por su capacidad de impulsar transformaciones concretas y duraderas.

La bioeconomía no debe convertirse simplemente en otro discurso internacional. Debe arraigarse en nuestra cultura, comenzar en las escuelas, orientar las políticas públicas y transformar nuestra manera de producir y vivir