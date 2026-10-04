China moderna, desarrollada y tecnológica, lecciones para los occidentales

Visitar Beijín en septiembre es una experiencia que impacta, a primera vista resalta la belleza de sus avenidas, calles e isletas arborizadas y llenas de plantas florecientes que anuncian el inicio del otoño. Les debo confesar que llegué a la histórica capital de la República Popular China pensando que tendría que colocarme mascarilla para salir a la calle ya que en los medios occidentales siempre se habla de Beijing como una ciudad afectada por la polución, al parecer los corresponsales de medios siguen hablando de la ciudad de hace una década atrás o prefieren repetir una narrativa tendenciosa o esparcir propaganda anti China. Lo cierto es que cada mañana mientras estuve allí, salía a caminar y ejercitarme al tiempo que disfrutaba de espectaculares amaneceres que mostraban un cielo despejado y un radiante sol que destellaba en medio de las interminables filas de arboles que adornan cada acera y los numerosos parques públicos donde los pekineses se dan cita para practicar el tradicional Tai Chi y socializar.

Beijing me pareció una ciudad amigable con el peatón, con un tráfico ordenado, donde conductores y transeúntes respetan las normas mientras los policías de tránsito trabajan atentamente para garantizar una circulación efectiva. No vi gente ni conductores tratando de hacer trampa y tampoco a policías pidiendo sobornos como suele pasar en Panamá y buena parte de la región, la arquitectura de la ciudad combina lo antiguo y tradicional con lo moderno y contemporáneo lo que hace de Beijín una ciudad de gran interés para el visitante. Su gastronomía es particularmente exquisita en especial para quienes apreciamos el buen comer, pese a ser una urbe con mas de veinte millones de habitantes su gente es amable y atenta, sus calles están limpias y los adelantos tecnológicos se dejan ver en cada esquina.

Desarrollo tecnológico:

No cabe duda que China está a la vanguardia en lo que a avances tecnológicos se refiere, no pasa un día en que no se te salga un “GUAO” al ver cuanto desarrollo y avances se aprecian y como la ingeniería y la robótica están presentes en la vida cotidiana de los chinos. Me llamó especialmente la atención la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Yizhuang, un gran centro de innovación industrial donde sobresalen la tecnología aplicada a los vehículos inteligentes, la medicina y la robótica, hoy por hoy es uno de los destinos favoritos de la inversión extranjera en China, si se quiere entender los logros chinos en estas áreas Yizhuang es una visita que no se debe obviar.

Otro lugar imprescindible en Beijing es Liangliang Visión, una empresa de tecnología dedicada al diseño de gafas inteligentes que son utilizadas para que las personas con deficiencias auditivas puedan leer y comunicarse, también es un excelente traductor de idiomas que logra superar las barreras lingüísticas de personas que hablan idiomas diferentes como el chino y el español. Otra de las novedades que se pueden apreciar en la capital China son los vehículos autónomos que ya prestan sus servicios en plataformas de transporte selectivo como DIDI, la tecnología también ha sido aplicada a autobuses pequeños y su demanda va en aumento entre los usuarios y las empresas.

También la capital de China se apoya en la planificación y el uso de la tecnología que forma parte esencial de su Centro de Mando Digital para la gestión y gobernanza inteligente de la ciudad de Beijing que es el cerebro urbano de China, desde ese lugar se coordina la vigilancia, la comunicación y los servicios de emergencia para anticipar riesgos y optimizar respuestas a diferentes incidentes.

Modernización de China y sus planes quinquenales

El gran desarrollo y los impresionantes avances económicos, científicos, tecnológicos y sociales de China se deben en gran medida a la planificación, desde 1953 el Partido Comunista Chino (PCCh) lidera los Planes Quinquenales que son las estrategias que guían las políticas de desarrollo económico y social del país, estableciendo las prioridades del Estado. Un Plan Quinquenal inicia con un proceso de participación ciudadana que propone los temas que deben desarrollarse en los siguientes cinco años, el plan es revisado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma antes de ser enviada al PCCh que lo presenta a la Asamblea Popular Nacional que le debe dar la aprobación final. A la fecha se han celebrado quince planes quinquenales, el XV comprende el quinquenio 2026 – 2030 y se centra en reformas profundas, innovación y desarrollo sostenible teniendo entre otros objetivos; fomentar la economía digital, promoción del desarrollo verde y la transición ecológica y el fortalecimiento de la innovación científica y tecnológica.

La Historia de China en el Museo del Partido Comunista

La historia reciente de China está ligada a una institución política que tiene mas de cien años de haber sido fundada, se trata del Partido Comunista Chino (PCCh) que fue fundado oficialmente en 1921 y que ha tenido una participación determinante en el desarrollo de la vida política de China antes incluso de la fundación de la República Popular China (RPC) en 1949. Las invasiones japonesas, la guerra civil, la guerra de resistencia contra los japoneses, la alianza con el Kuomintang partido que gobernó China tras la caída de la dinastía Qing y la posterior ruptura ante la persecución del Kuomintang contra los comunistas, estos liderados por Mao Zedong resultaron victoriosos y expulsaron al general Chiang Kai Shek a la isla de Taiwán, en todos estos episodios de la historia de la RPC ha estado presente el Partido Comunista Chino. Un recorrido por el Museo no solamente transporta a esa época sino que también muestra el desarrollo y los avances de China conseguidos en los 76 años de gobierno del PCCh. La modernización de su ejército y los avances de su programa espacial también se muestran en un recorrido virtual.

La Ciudad Prohibida y la Gran Muralla (Ju Yongguan)

Tanto la Ciudad Prohibida como la Gran Muralla fueron declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO desde 1987. La ciudad Prohibida recibe cerca de 19 millones de visitantes cada año lo que la convierte en el monumento más visitado del mundo mientras la Gran Muralla recibe mas de 11 millones de turistas cada año. Ambos sitios son destinos imperdibles al visitar Beijing dado que la primera fue la residencia de los emperadores chinos de las dinastías Ming y Qing desde el año1368 hasta 1911, mientras que la Gran Muralla es una extensa y monumental construcción hecha para la defensa militar del imperio chino.

Conclusión: China es además de milenaria e histórica, la economía mas pujante del orbe, aunque solo tuve la oportunidad de visitar las ciudades de Beijing y Chongquin de la que les contaré en otro artículo, mi intención es compartirles el testimonio de lo que vi; gente trabajadora, amable y respetuosa, un país viviendo un auge tecnológico del que estamos muy distantes en la parte centro y sur del continente americano, incluso la hasta ahora mayor economía del mundo, los Estados Unidos empieza a quedarse rezagada frente a una potencia emergente que continúa y está a la vanguardia en desarrollo económico y tecnológico al tiempo que avanza rápidamente en la investigación científica, desarrollo agrícola, tratamientos médicos, movilidad, calidad de vida y desarrollo social. China es la fábrica del planeta pero también es el país que más inversiones hace en el mundo, mientras está aumentando la cooperación y transferencias de conocimiento con otros países. Si queremos saber lo que realmente esta pasando en China y su asombrosa transformación, tenemos que ir y verlo, para no depender de las informaciones a veces distorsionadas que nos venden en occidente.