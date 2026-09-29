Clara González: una voz que sigue construyendo ciudadanía

El 11 de septiembre es la fecha del natalicio de Clara González. El 10 de septiembre, en la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá, se realizó la 3ra. Cátedra Abierta e Itinerante Clara González 2026, un espacio de reflexión, aprendizaje y acción social.

La profesora Aracelly De León, en calidad de directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá (IMUP), presentó el Informe Un Quinquenio de Gestión y una Década Construyendo una Voz. Con los pocos recursos asignados, el instituto llevó a cabo diversas actividades no solo para las jóvenes universitarias, sino también para las mujeres educadoras, trabajadoras del hogar y sindicalistas. Fue un quinquenio rico en experiencias y conocimientos.

Al decir de Clara: “Educar es sembrar en cada mujer la certeza de su voz y el poder de su transformación”. Ese legado de Clara González sigue teniendo sentido cuando se recuerda que, junto con el equipo de mujeres que la acompañaron a finales de la década del diez y durante la década del veinte, participó en la lucha por el derecho a la ciudadanía y el derecho a tener cédula de identidad.

El hecho de que las mujeres no tuvieran cédula tuvo consecuencias concretas. El caso de Clara lo demuestra: al graduarse de abogada, no podía ejercer por no tener cédula. Se formó el grupo feminista “Renovación” y, posteriormente, formamos el Partido Nacional Feminista, con personería jurídica y todo, para que se pudiera participar en los comicios. Pero no pudimos participar, pese a que la Constitución decía “ciudadanos” para referirse a los hombres, decían ellos, nada más. Las mujeres decíamos que se refería a los dos y hubo que luchar para que se reconociera de una manera explícita, señalaba Clara. Revista Mujeres Adelante, Clara González. Además, la mujer no podía ser tutora ni ejercer la patria potestad, tampoco podía ser testigo ni abogada. Por todo ello hubo que luchar.

Clara señalaba: “Que debemos volver a tener militancia, si habíamos ganado bastante, se ha perdido por desidia. Porque unas cuantas tienen la suerte de tener buenos puestos, ellas están encantadas y no saben qué necesitan las demás y que no es asunto de personas, es asunto de principios”.

La vigencia de estas palabras puede relacionarse con el trabajo que ha desarrollado el IMUP durante este quinquenio y con las tareas que todavía permanecen pendientes.

La profesora Aracelly De León, directora del IMUP, en el evento de la 3ra Cátedra Abierta e Itinerante inicia su intervención señalando que esta Cátedra se realiza en la víspera del natalicio de Clara González, que es el 11 de septiembre. “Elegimos su legado como norte de nuestra misión”.

La profesora Aracelly hace una reseña del origen y de cómo se logró el IMUP y de las diferentes acciones que ha desarrollado en este quinquenio. Entre ellas están la creación del programa radial Tertulia Feminista en Radio Estéreo Universidad; la participación en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, ahora X; y la publicación de decenas de artículos en el Semanario Universidad. Se han realizado dos congresos con la VIP, ambos de una semana cada uno y con asistencia completa. Se hizo el único homenaje que se ha realizado en la Universidad de Panamá a las mujeres ganadoras del premio Ricardo Miró. Se llevó a cabo el 8 de marzo de 2023, en el marco del Miércoles Universitario.

Se reeditó la Maestría en Género y Desarrollo y se realizaron otras actividades que, por razones de espacio, no podemos seguir enumerando al referirnos a las actividades llevadas a cabo por el IMUP. Sin embargo, junto a lo realizado, quedan tareas pendientes como las siguientes: No se han reconocido las maestrías del IMUP en todas las áreas de la Universidad de Panamá; se han presentado dos protocolos contra el acoso sexual en la UP y no han sido ratificados por ningún órgano de gobierno; se ha presentado la política universitaria de género en el marco de la política nacional en el CIO de Senacyt y tampoco ha sido asumida por los órganos de gobierno de la UP; en el IMUP nunca se ha nombrado la estructura de personal técnico que se menciona en el acuerdo del Consejo Académico.

Estas demandas deben ser tomadas por quien asuma la dirección del Instituto. En este contexto, la Tercera Cátedra Clara González 2026 también fue un espacio para presentar el libro Clara Decimografía, de la profesora Gina Candanedo. Se le hizo, además, un reconocimiento a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, como un desagravio por la forma como ha sido tratada. Al momento de entregarle la placa a Irma se hizo referencia a que: “San Miguelito nos concierne a todas y todos, ya que fueron miles de panameños quienes, al venir a la ciudad y no tener dónde llegar en la ciudad de Panamá, encontraron allí un lugar que les dio la acogida”.

“Hoy, al entregarle este reconocimiento, lo hacemos como un desagravio frente a las formas despectivas que altas autoridades del gobierno se han referido a Irma en su lucha por mejorar el distrito. La juventud y el hecho de ser mujer deben ser respetados por quienes tienen la responsabilidad de dar ejemplo a la ciudadanía. Muchas gracias, Irma. Estamos seguras de que el pueblo de San Miguelito sabrá valorar en su justa dimensión tu trabajo y el de tu equipo”.

La cátedra, así, vuelve a colocar en el presente una memoria de lucha que tiene como referente a Clara González: una mujer que entendió que los derechos no eran concesiones, sino conquistas por las que había que luchar. Recordamos con Clara: “No hay que esperar el tren, hay que hacer que el tren llegue”.