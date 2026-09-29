Obligación de garantizar el funcionamiento del bien o servicio

Al adquirir un bien o contratar un servicio, todo consumidor debe conocer cuáles son sus derechos y, especialmente, las condiciones de la garantía que le corresponde. La legislación de protección al consumidor establece la obligación de los agentes económicos de garantizar que los bienes y servicios funcionen normalmente y sean aptos para el fin para el cual fueron ofrecidos.

La garantía debe establecerse de manera clara, precisa y por escrito, indicando sus términos y condiciones. El agente económico, por conocer las características y funcionamiento del bien o servicio que comercializa, debe determinar las condiciones correspondientes; sin embargo, estas no pueden ser contrarias a las normas de protección al consumidor establecidas en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 y sus modificaciones. De acuerdo con el artículo 45 de esta norma, las condiciones de la garantía deben formar parte del contrato de compraventa o constar en la factura de venta, según corresponda.

En cuanto al tiempo de duración de la garantía, la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, señala ciertos casos, en los cuales, el agente económico debe cumplir con un tiempo mínimo de garantía, y estos serían para, el caso de vehículos a motor nuevos, en el cual el proveedor debe establecer una garantía mínima de un año o treinta mil kilómetros, lo que ocurra primero, y para el caso de vehículos a motor usados, seis meses o quince mil kilómetros, esto sin perjuicio de que el agente económico establezca una garantía superior a la indicada en la norma.