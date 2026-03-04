¿Cómo la competencia entre empresas, genera beneficios al consumidor?

El concepto intrínseco, en los diferentes mercados de bienes y servicios, es que los agentes económicos o empresas que interactúan, lo hagan bajo el esquema de una libre y sana competencia. Desde la teoría económica —representada por la “mano invisible” del mercado— hasta su impacto en la economía real de los hogares, la competencia es el mecanismo que permite un funcionamiento eficiente y equilibrado.

Es decir, siendo la competencia entre empresas, un motor esencial que permita elevar los niveles de bienestar en los consumidores.

Cuando las empresas compiten, no solo buscan vender más; buscan atraer y retener al consumidor ofreciendo mejores condiciones. Esa dinámica competitiva genera beneficios concretos, tales como:

Precios más bajos o ajustados al mercado.

Mayor calidad en los productos y servicios.

Innovación tecnológica constante.

Mayor variedad de opciones.

Información más clara y transparente.

Todo esto permite que, el consumidor tenga libertad en elegir el producto o servicio deseado. Por ejemplo, en el sector bancario, ante la competencia entre bancos, brindan acceso al consumidor a la plataforma de banca en línea, permitiendo que el consumidor pueda realizar diferentes operaciones, como transacciones entre sus cuentas, transferencias, pagos, sin la necesidad de acercarse al banco.

De igual manera, la inclusión disruptiva de las plataformas o medios de pago (fintech), en los comercios afiliados, permitiendo que el consumidor en el lugar donde se encuentre, elija la mejor opción de compra, pudiendo comparar precios, calidad, variedad, tiempo en entrega, así sea en un comercio local o en un restaurante.

Un caso interesante: en la búsqueda de llantas o rodamiento para el automóvil, existía múltiples opciones en el mercado, de al menos 10 empresas dedicadas a ese sector, que contenían en su catálogo de productos diferentes marcas de llantas, con precios según cada modelo, ciertas con promociones de comprar 3 llantas y la 4 llanta era gratis, otros comercios incluían un descuento por la compra y otros tenían la opción de incluir el balance y alineamiento. Ante ese escenario, la competencia es certera entre comercios y marcas de llantas, y el consumidor tiene en sus manos siempre la decisión de elegir.

Lo mencionado arriba, fomenta un ejercicio dinámico en la economía, ya que la libre competencia disciplina los precios, la calidad y variedad de productos, genera estrategias de cambios o decisiones empresariales procompetitivas, acrecentando el interés en el mercado, que permiten el beneficio general del consumidor y la población de la sociedad, generando valores agregados, que facilita la labor del Estado, que se beneficia de la mayor oferta y demanda en el mercado, para su propio ejercicio como comprador final.

Cabe destacar que, la Acodeco, asegura y protege el proceso de libre competencia económica y libre concurrencia normada por la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.