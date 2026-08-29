¿Cómo les parece el ‘tráfico’ en Panamá?

Hace unos días, coincidí en el evento de la presentación de la nueva “marca país” con un muy buen amigo, con quien me une una larga trayectoria en la promoción de valores, la lucha democrática y el rescate de la democracia y la justicia en Panamá. Uno de los temas que conversamos fue la agresividad que se percibe en nuestro país.

No estoy seguro de dónde proviene o cuál es la génesis de este comportamiento entre quienes tenemos la suerte de residir en este eslabón que une tierras y pueblos, pues siempre he sentido que somos “puente del mundo y corazón del universo” y esto nos retrata a quienes nos desenvolvemos en las diferentes facetas que tenemos.

Esta nueva agresividad se puede detectar en lugares tan comunes como grupos de WhatsApp así como en las publicaciones de otras redes sociales como X, Facebook, Instagram y hasta en TikTok. Se ha ido perdiendo la tolerancia y, como los algoritmos de estas páginas tienen sus formas muy peculiares de funcionar, por regla general solo muestran a sus usuarios, expresiones y reacciones de gente que piensan similar a ellos.

El problema surge cuando se cuela la opinión de un “influencer” o alguien con muchos seguidores, que difiere de quien la esta leyendo, entonces, el lector que esta convencido que “la mayoría” piensa como el, ataca al nuevo intruso, no sus ideas ni a su opinión expresada, sino a quien osó estar en su contra. Y así, quien se expresó de manera diferente y antagoniza, se convierte inmediatamente en el enemigo número 1 y florece la agresión.

Otro lugar donde se puede evidenciar esta agresividad es en la conducción de vehículos. No hay día en que uno salga la calle en que no se vea agredido por otro conductor o peor aún, que me recuerden a mi querida madre. La verdad es que la anarquía existente en el “tráfico” como acostumbramos a llamarlo, es algo impresionante. Lo mas triste es que hay intersecciones en que la ATTT y el Tránsito de la policía nacional, saben perfectamente que se cometen irregularidades a diario, pero solo se ven agentes en las fechas cercanas a las fechas de pago. O los vemos en improvisados “retenes para pedir licencia” donde no se cumplen tampoco las directrices establecidas para tal fin.

De igual manera vemos como las construcciones se “apropian” de aceras y hasta improvisan cierres de calles y avenidas para descargar material (como sucede diariamente en Calle 50 y Calle 74), o en la intersección de Calle 50 donde está el conocido “Tornillo”, donde los conductores intentan doblar a la derecha desde el carril mas cercano a Soho Mall. Y ni hablar de las calles donde hay escuelas y colegios a la hora de recoger a los niños y jóvenes, donde los padres y acudientes en ocasiones cierran casi totalmente las calles donde están ubicadas; la pregunta que habría que hacer es “Dónde está la policía” parodiando a la famosa película sobre la ausencia del piloto. O la Vía Israel frente al Nikos Café donde los conductores “improvisan” un tercer carril para doblar hacia la Calle 50, sin importarles que hay autos esperando obedientemente y a quienes se les tiran encima.

Y ni hablar de los autos con placa oficial y línea amarilla que violan diariamente las normas de carril restringido en la Cinta Costera. Me imagino que, si a un policía se le ocurriera detener a uno de éstos, al día siguiente o lo dan de baja o lo mandan de castigo.

Nos quejamos de los privilegios extraordinarios de los diputados, pero ¿quién le pone el cascabel y hace cumplir las normas de tránsito? Como he dicho anteriormente, se entiende que el presidente de la república puede utilizar ese carril, pero que ministros y viceministros y cualquier pelafustán que, por dirigir una institución cualquiera, tiene derecho a violar las disposiciones y encienden luces de emergencia a las cuales tampoco tienen derecho, lo cual ha hecho que se les pierda el respeto a éstas, inclusive cuando las llevan encendidas las ambulancias.