Competencias TIC y universidad

En muchas universidades se piensa que un docente competente en TIC es aquel que sabe usar plataformas, abrir un aula virtual o manejar una videoconferencia. Esa idea resulta insuficiente. El debate no es solo tecnológico. Es pedagógico y epistemológico. Lo que está en juego no es únicamente el uso de herramientas, sino la forma en que el profesorado comprende el conocimiento y lo convierte en aprendizaje. Durante años, la formación digital de los docentes se ha concentrado en lo operativo. Se enseña a utilizar recursos, pero no siempre a pensar su valor educativo. Se capacita en funciones, pero no necesariamente en criterios. Allí radica una debilidad del debate actual. Las competencias TIC no pueden reducirse a una lista de destrezas técnicas, porque enseñar con tecnologías exige mucho más que saber pulsar botones. Exige decidir, seleccionar, contextualizar y evaluar.

Un profesor universitario competente no es el que domina más aplicaciones, sino el que sabe integrarlas con intención pedagógica. Es quien logra que la tecnología se ponga al servicio de la comprensión, del análisis, de la colaboración y de la producción de conocimiento. La verdadera pregunta no es cuántas herramientas usa un docente, sino qué tipo de aprendizaje promueve con ellas.

Desde esta perspectiva, la competencia digital docente debe entenderse como una construcción compleja. No surge de manera automática ni se resuelve con un curso rápido sobre plataformas. Se forma en la práctica, en la reflexión sobre lo que ocurre en el aula, en el intercambio con colegas y en la capacidad de revisar críticamente la propia docencia. Las tecnologías no son simples accesorios. Son mediaciones que modifican la comunicación, el acceso a la información y la organización de la enseñanza universitaria.

También, la competencia digital docente supone la capacidad del profesor para diseñar, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje mediadas por tecnologías, promover el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes y participar activamente en comunidades profesionales de aprendizaje apoyadas en entornos digitales. Tampoco queda al margen la concepción del aprendizaje como un proceso activo, en el que los estudiantes construyen conocimiento a partir de la interacción con los contenidos, con el docente y con los recursos tecnológicos.

Con respecto a la sobreabundancia informativa, el docente universitario necesita discriminar fuentes, interpretar datos, organizar información y convertirla en conocimiento útil para enseñar. La competencia digital incluye una ética del conocimiento: no solo acceder a la información, sino evaluarla y darle valor pedagógico.

Tampoco puede ignorarse que toda tecnología tiene implicaciones. No toda novedad digital mejora la educación por el simple hecho de ser nueva. Algunas herramientas amplían oportunidades; otras pueden reproducir desigualdades, dispersar la atención o empobrecer la relación pedagógica. Por eso, la universidad no debe limitarse a promover el uso de tecnología, sino a formar docentes capaces de juzgarla críticamente. Hablar de competencias TIC también implica hablar de inclusión, accesibilidad, privacidad y responsabilidad académica.

De allí que el verdadero reto no sea simplemente digitalizar la docencia, sino transformarla con sentido. La universidad necesita profesores capaces de integrar de manera reflexiva y sistemática las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Profesores impulsores de la innovación, articulando debidamente el conocimiento disciplinar, tecnológico y el modelo pedagógico, dispuestos al cambio sin renunciar al juicio crítico.

Las competencias TIC, entendidas así, dejan de ser un complemento del perfil docente y pasan a ser una dimensión esencial de la universidad actual. No se trata de enseñar con tecnología. Se trata de pensar la docencia en una época en la que el conocimiento cambia. Y ese desafío, más que técnico, es intelectual.