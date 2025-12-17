Compras de fin de año: entre las ofertas y los derechos del consumidor

En Panamá, pocas palabras provocan tanta conmoción como rebaja, liquidación o baratillo. Basta con que aparezcan en una vitrina para que se active ese impulso colectivo que empuja a cientos de personas a acercarse al comercio con la esperanza de encontrar “la ganga del año”.

Pero en medio del entusiasmo que caracteriza esta temporada, es importante hacer una pausa y recordar que detrás de cada promoción hay una estrategia comercial diseñada para mover inventarios y aumentar ventas.

Las ventas especiales, por más atractivas que parezcan, no suspenden los derechos del consumidor. La Ley 45 de 2007, en su artículo 64, es clara al exigir que todo artículo en oferta muestre su precio anterior —correspondiente a los últimos tres meses— y el nuevo precio especial. Esto permite al comprador verificar si la rebaja es real o simplemente un truco de mercadeo.

De igual manera, el comercio debe informar si la promoción es total o parcial, así como advertir de forma visible cuando se trata de productos usados, reconstruidos o con alguna deficiencia. Estos detalles no pueden quedarse “entre líneas” ni ocultos en letras pequeñas. La transparencia es una obligación, no una cortesía.

Las compras de fin de año, además, suelen venir acompañadas de cierta impulsividad. Por ello, una recomendación básica es comparar precios y calidades antes de dejarse llevar por el entusiasmo. Lo barato puede salir caro, si el producto no cumple con los estándares o, peor aún, si no cuenta con garantía.

También es fundamental no firmar contratos incompletos o con espacios en blanco. Muchas quejas ante la Acodeco, nacen porque el consumidor no leyó, no entendió o no preguntó lo suficiente antes de comprometerse. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, debe olvidarse de exigir la factura o comprobante de pago, documento esencial para garantizar cualquier reclamo.

Otro punto clave es que en Panamá no existe el derecho al retracto. Es decir, si el consumidor se arrepiente de una compra, la ley no obliga al comercio a aceptar devoluciones. Algunos proveedores lo hacen por política interna, pero bajo reglas propias: días específicos para canjes, productos en perfecto estado y empaques intactos. Por eso, pensar antes de comprar evita malos ratos después.

A la luz de estas consideraciones, compartimos algunas recomendaciones útiles que la Acodeco proporciona para estas fechas:

- Establezca un presupuesto para evitar endeudarse más de lo necesario.

- Revisar la fecha de vencimiento de alimentos, cosméticos y todo producto perecedero, pues suele ser común encontrar productos próximos a expirar.

- Comprobar que el precio anunciado coincida con el cobrado en caja.

- Guardar facturas, empaques y etiquetas; todo sirve como evidencia si surge un reclamo.

- Desconfiar de descuentos, que lucen demasiado buenos para ser ciertos.

- Exigir la garantía por escrito de todo artículo, no se confiar de promesas verbales.

- En compras en línea, verifique la reputación del comercio y la seguridad del sitio web.

- No comparta datos personales o bancarios, con plataformas no confiables.

Las ofertas pueden ser aliadas del bolsillo, siempre y cuando el consumidor actúe con prudencia y conocimiento. En esta época en la que la emoción y las vitrinas nos invitan a gastar, la mejor herramienta sigue siendo la información.