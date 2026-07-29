Congreso Anfictiónico de Panamá vs. el Panamericanismo

Todos los elementos históricos y geopolíticos apuntan a una intensión gloriosa y temeraria de un Congreso -en tiempos de inestabilidad de unas incipientes naciones-, cuya madurez política y regional eran pocas y muy difusas, sin converger en esa época con la unidad latinoamericana que pregonaba Bolívar. No obstante, el panorama que vislumbraba aquel intento de lograrse su estricto cumplimiento, hubiera cambiado la hegemonía política y militar en el mundo y, sobre todo con los Estados Unidos de América, también en cuanto al equilibrio socio-económico de la región.

En mi ensayo titulado Perspectivas actuales sobre el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 sostuve que “el escenario geopolítico antes, durante y posterior a la celebración del Congreso Bolivariano era muy difícil en la América recién emancipada del coloniaje español. Existía la amenaza latente de la Santa Alianza de Europa para reconquistar los territorios independizados; la intervención naval y militar de Gran Bretaña en el Caribe -la mayor potencia militar de la época-; la engañosa y recién enunciada “Doctrina Monroe” de los Estados Unidos que frenaron un tanto las intenciones europeas, pero a favor de sus propios intereses hegemónicos; las ambiciones y propósitos disímiles de los nuevos gobernantes; los continuos conflictos y las diferencias territoriales y políticas a lo interno de las recientes naciones latinoamericanas (Myrie: 2023, p. 149-150).

La participación de EUA, no prevista por Bolívar en el Congreso Anfictiónico, fue para muchos el factor principal de su fracaso, rol nefasto que desempeñaría como potencia militar en la región y en el mundo, en la segunda mitad del siglo XX y en el futuro.

El Congreso anfictiónico sentó las bases del panamericanismo, a pesar de la fragmentación de las ideas iniciales para conformar una confederación americana. La lucha por intereses va a ser uno de los tantos fracasos del mencionado proyecto. Igualmente, mencionar la injerencia cada vez más extractivista de los Estados Unidos en América.

El profesor Pantaleón Bethancourt argumenta que “en el periodo de 1890 a 1930 cuando el imperialismo en el rango principal de la política de los Estados Unidos en el Caribe, el gobierno hacía un gran esfuerzo para obtener la cooperación de las naciones de América Latina. El proyecto panamericanista, cuya iniciativa y liderazgo vino de Estados Unidos, fue presentado a las naciones latinoamericanas como un intento de establecer una asociación honorable de socios para lograr objetivos comunes” (García: 2019. p. 146).