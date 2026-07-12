Congreso mundial de constitucionalistas

En Bogotá, la Universidad Externado de Colombia se convirtió en la meca del Derecho Constitucional, al llevar a cabo, durante la semana del 6 al 10 de julio, el Congreso Mundial de Derecho Constitucional.

El trascendental evento congregó a más de 2,800 profesores, estudiantes, investigadores, magistrados, jueces, académicos de Derecho Constitucional, venidos de todos los continentes.

La Asociación Internacional de Derecho Constitucional fue la coorganizadora del extenso y valioso programa de conferencias, grupos y mesas de trabajo, en las que se debatieron un sinnúmero de temas relativos al papel del “Constitucionalismo sostenible: respuestas para un mundo cambiante”.

Los retos del constitucionalismo moderno que pasan por diversos temas e interrogantes como su capacidad teórica y práctica constitucional y práctica para poder enfrentar al autoritarismo y el populismo, al “fetichismo constitucional”, a los conflictos entre los Órganos del Estado, la ausencia de vigencia de los derechos humanos, la democracia como derecho, el control constitucional y el papel de los tribunales constitucionales, estuvieron entre los más de 80 temas abordados por destacados constitucionalistas.

El Congreso se desarrolló en el marco del trigésimo quinto aniversario de la Constitución del 91 —resultado de la Asamblea Constituyente realizada entonces en Colombia, que significó una importante contribución al constitucionalismo democrático en nuestra América.

El Congreso Mundial también contó con temas como: economía y Constitución; constitucionalismo digital; la dignidad humana en la constituciones del siglo XXI; constituciones y seguridad nacional; paz y constitucionalismo; independencia judicial; los derechos constitucionales de los pueblos indígenas; el constitucionalismo latinoamericano; la moderna división de la poderes en América Latina y decenas de otros enriquecedores planteamientos.

La presentación del primer Anuario Iberoamericano de Derecho Constitucional y Política fue también un prestigioso aporte de constitucionalistas latinoamericanos.

Felicitaciones a los organizadores de este evento que consolida el papel del Derecho Constitucional y del constitucionalismo democrático en la permanente democratización de nuestras sociedades y de nuestros Estados.