La educación superior enfrenta un desafío que va mucho más allá de incorporar tecnologías, actualizar planes de estudio o establecer alianzas internacionales. El verdadero reto está en lo que sucede dentro del aula: cómo se enseña, cómo aprenden los estudiantes y qué experiencias permiten que el conocimiento trascienda las fronteras de una asignatura.

En un contexto donde la innovación educativa, la internacionalización y la transformación digital ocupan un lugar cada vez más importante, surge una pregunta fundamental: ¿cuánto de todo ese esfuerzo está llegando realmente al estudiante?

Las transformaciones más significativas no siempre son las más visibles. Algunas comienzan cuando un docente se atreve a enseñar de otra manera o cuando una experiencia permite descubrir nuevas formas de comprender el mundo.

La transformación educativa comienza con el docente, pero adquiere verdadero sentido cuando el estudiante se convierte en protagonista de su aprendizaje.

Esta visión encuentra una expresión concreta en Mente Maestra, una iniciativa liderada por la Universidad de América, en Colombia, seleccionada en la convocatoria de Subvenciones ICETEX 2025, que reunió a instituciones de Colombia, México, Panamá y Perú para fortalecer las competencias docentes mediante la cooperación internacional.

El proyecto permitió desarrollar recursos educativos, cursos virtuales y microcredenciales vinculadas con la innovación pedagógica, la internacionalización del currículo, la investigación y la cooperación académica.

La Universidad del Istmo participó mediante el desarrollo de contenidos formativos y experiencias de colaboración internacional. Un ejemplo significativo es la profesora Mauyuri Meza Paez, quien contribuyó a construir uno de los cursos y posteriormente realizó una movilidad académica a Colombia, donde compartió sus conocimientos y formó a otros docentes en gamificación.

Su experiencia demuestra que internacionalizar no consiste únicamente en aprender de otras instituciones. También representa la oportunidad de compartir conocimientos y proyectar las capacidades de nuestros profesores más allá de las fronteras nacionales.

Desde Panamá y desde nuestras aulas también se construye conocimiento con valor para el mundo.

Uno de los mayores aprendizajes de Mente Maestra ha sido reconocer que, aunque los contextos educativos sean diferentes, existen desafíos y aspiraciones compartidas.

Hablar del estudiante como protagonista no significa restarle importancia al profesor. Por el contrario, exige una actuación docente mucho más consciente, preparada e intencional.

En una época en la que la información está disponible mediante múltiples herramientas digitales, enseñar ya no puede limitarse a transmitir contenidos. El valor del docente está en despertar preguntas, orientar la reflexión y conectar el conocimiento con la realidad.

Activar el aprendizaje no significa llenar las clases de actividades. Significa darles sentido.

De allí surge una pregunta que debería acompañar permanentemente nuestra reflexión pedagógica: ¿qué docente necesito ser para que este estudiante pueda aprender?

Responderla exige revisar nuestras prácticas y mantener viva nuestra disposición a aprender.

La internacionalización también puede ocurrir dentro del aula, mediante clases espejo, proyectos colaborativos internacionales y experiencias que permitan comprender distintas realidades.

La tecnología facilita estas conexiones, pero son el diálogo y el respeto por las diferencias los que las convierten en aprendizajes enriquecedores.

Por eso, aspiramos a que Mente Maestra evolucione hacia una comunidad permanente de formación docente, donde aprender, investigar, innovar y compartir conocimientos sean prácticas continuas.

El verdadero legado de una iniciativa educativa no debería medirse únicamente por las actividades realizadas, sino por su capacidad de seguir generando oportunidades de aprendizaje.

El mundo seguirá cambiando. Surgirán nuevas profesiones, tecnologías y desafíos. Nuestra responsabilidad es preparar estudiantes capaces de pensar críticamente, adaptarse y continuar aprendiendo.

La inteligencia artificial ofrece posibilidades extraordinarias para enriquecer la educación, pero hay una dimensión profundamente humana que debe permanecer en el centro: comprender, inspirar, acompañar y reconocer el potencial de cada estudiante.

En la Universidad del Istmo creemos en docentes que evolucionan con la tecnología sin perder aquello que da verdadero significado a su profesión: su humanidad.

Porque las herramientas pueden transformar nuestra manera de enseñar, pero son nuestros docentes quienes tienen la capacidad de transformar vidas.

Y es precisamente esa capacidad de unir conocimiento, sensibilidad y propósito lo que nos hace irremplazables.