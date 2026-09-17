Cuando el museo escucha y vibra

Hay exposiciones que se visitan con la vista y otras que exigen entrar con el cuerpo entero. Dancing the Revolution: From Dancehall to Reggaetón pertenece a las segundas. En el Museum of Contemporary Art Chicago, la muestra curada por Carla Acevedo-Yates propone un desplazamiento decisivo: no presenta el dancehall y el reggaetón como fenómenos que el museo viene a domesticar bajo la etiqueta de “cultura popular”, sino como formas de conocimiento, archivo y resistencia que obligan a escuchar y ver de otra manera. Algo cambia en el aire antes incluso de que la razón termine de nombrarlo: la exposición no se ofrece como tema, sino como pulso.

La tesis curatorial es clara desde la formulación misma del MCA: la exposición explora las historias visuales, políticas y espirituales del dancehall y el reggaetón, enlazando Kingston, Panamá, Nueva York, San Juan y Londres dentro de una misma cartografía afroatlántica. Ese mapa importa porque corrige una lectura perezosa. Aquí no se trata de “legitimar” una música popular mediante el aval institucional. Lo que se juega es otra cosa: reconocer que ciertos lenguajes nacidos fuera del museo han producido formas sofisticadas de comunidad, deseo, protesta, arte y memoria que el museo, si quiere estar a la altura de su tiempo, debe aprender a alojar y hacerlas parte de sí.

El sound system aparece como una matriz decisiva: no solo infraestructura acústica, sino institución cívica, tecnología barrial, estructura móvil de reunión. Desde ahí se entiende que el cuerpo, en esta exposición, no funciona como ilustración del ritmo; funciona como archivo vivo. El recorrido enlaza esa genealogía con episodios como el perreo combativo de Puerto Rico en 2019, cuando el baile se convirtió en reapropiación del espacio público y gesto de insubordinación. La muestra insiste, con razón, en que dancehall, reggae en español y reggaetón no son meros géneros musicales: son prácticas culturales atravesadas por sexualidad, política, religiosidad popular y supervivencia colectiva.

Lo más inteligente es que esta tesis no queda reducida al texto de sala. Se vuelve experiencia gracias al diseño expositivo de SKETCH | Johann Wolfschoon, Panamá, acreditado oficialmente por el museo. Y ese dato, que podría leerse como un crédito técnico, en realidad nombra uno de los núcleos del proyecto. Wolfschoon no “monta” una exposición: traduce una estructura histórica en un sistema de umbrales, ritmos, aperturas y contenciones. Diseña para que la muestra no pierda temperatura al entrar al museo. Con él, el espacio deja de funcionar como fondo silencioso y pasa a vibrar con la muestra.

Hay, además, un antecedente que permite calibrar la densidad de esa traducción espacial. Esta es la tercera colaboración de Wolfschoon con Carla Acevedo-Yates en el MCA, después de Forecast Form: Art in the Caribbean Diaspora, 1990s–Today y entre horizontes: Art and Activism Between Chicago and Puerto Rico, ambas también diseñadas por SKETCH. Esa continuidad no habla de una coincidencia feliz, sino de una alianza intelectual. Acevedo-Yates piensa el Caribe más allá de la postal; Wolfschoon entiende cómo darle forma espacial a esa complejidad sin volverla escenografía. El resultado no es un decorado temático, sino una museografía que respira al ritmo del argumento curatorial.

En una exposición que reúne pintura, esculturas sonoras, instalaciones, fotografía y video, esa museografía importa tanto como la selección de artistas. Lo que se activa en sala es un régimen de percepción mixto: mirar, sí, pero también oír, atravesar, demorarse, leer la vibración material de los objetos. Las piezas no ilustran la música; continúan por otras vías su potencia formal. Hay obras que absorben la velocidad del club, la fisicidad del parlante, la gráfica de la calle, la economía del brillo, la saturación cromática y la coreografía social del baile. La muestra entiende que una cultura sonora también produce formas visuales, superficies, gestos, tecnologías y modos de ocupar el espacio.

Y es precisamente allí donde lo panameño deja de ser un pie de página y recobra su espesor histórico. La propia descripción del MCA incorpora a Panamá dentro de la ruta de la exposición y añade un mixtape especial, comisionado a Juan Rivera, para que el público conozca la evolución de estos géneros en el país y escuche canciones decisivas en la historia del reggae en español. No es una cortesía diplomática. Es el reconocimiento de un origen.

El reggaetón, tal como hoy se reconoce, se formó en una trama diaspórica afrocaribeña donde se entrelazan el dancehall jamaiquino, el reggae en español panameño, el underground puertorriqueño y el hip-hop estadounidense; por eso tantos historiadores sitúan a Panamá entre sus puntos de partida, allí donde descendientes de trabajadores antillanos vinculados al Canal comenzaron a traducir y transformar esas cadencias en español.

Leer esta exposición desde Panamá cambia su centro de gravedad. De pronto, la genealogía del reggaetón deja de parecer una historia lineal que va de Jamaica a Puerto Rico con escalas laterales, y se revela como una red más compleja de cruces afrocaribeños en la que Panamá no acompaña: funda, filtra, remezcla y redistribuye.

Por eso es tan significativa la presencia de Oscar Melgar entre los artistas invitados. En ese contexto, su nombre hace entrar al MCA una sensibilidad visual inseparable de la ciudad panameña: la del Diablo Rojo, un sound system móvil con rotulación exuberante; ese bus con la carrocería como superficie pictórica y el color popular como afirmación pública. No se trata de folclorismo. Se trata de una inteligencia visual nacida en la calle, donde música, tránsito, pintura y barrio forman un mismo ecosistema simbólico: el diablorojístico.

También importa que el programa público del museo prolongue esa lectura panameña. Una de las actividades asociadas a la muestra reúne a Nando Boom con Juan Rivera para pensar, entre conversación y performance, la evolución del reggae en español y el lugar de “Dem Bow” en la historia del reggaetón. Que un museo de arte contemporáneo abra ese espacio no es anecdótico. Significa que la exposición no usa a Panamá como referencia de origen y luego lo abandona, sino que lo mantiene activo como interlocutor, como archivo vivo y como presente capaz de seguir explicando el pulso de una cultura global.

De allí también que el gran logro de Dancing the Revolution no consista únicamente en reunir a más de cuarenta artistas ni en trazar una genealogía transnacional convincente. Su acierto mayor es devolverle al museo algo que la institución moderna intentó domesticar durante demasiado tiempo: la evidencia de que el conocimiento también entra por el oído, por la pelvis, por la repetición rítmica, por la energía colectiva, por el sudor y por el deseo. El documental producido por el MCA insiste en esa dimensión ritual del dancehall, en su condición de voz del pueblo y espacio donde circulan códigos morales, noticias de la calle y formas de cuidado comunitario. Visto desde ahí, el paso al museo no neutraliza esa energía; la vuelve legible sin quitarle espesor.

Eso es lo que vuelve especialmente valiosa esta colaboración entre Acevedo-Yates y Wolfschoon. Ella rehúsa la tentación de convertir el Caribe en ornamento multicultural; él se niega a reducirlo a ambientación. Entre curaduría y diseño expositivo construyen una arquitectura del pulso: una forma de pensamiento espacial capaz de alojar archivo, placer, duelo, arte, protesta y memoria afrocaribeña dentro de la institución sin someterlos del todo a su protocolo.

Al final, la frase justa no es que el reggaetón y el dancehall hayan entrado al museo. La frase justa es otra: el museo, por fin, tuvo que aprender a escuchar lo que el Caribe llevaba décadas diciéndole al mundo con parlantes, pintura, escultura, barrio y cuerpo.