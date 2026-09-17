Narrativas versus realidades sobre empleo

Panamá enfrenta un contraste inédito entre sentimientos y estadísticas en materia laboral. La narrativa “no creemos en las cifras de empleo porque no hay chen chen en la calle”, contrasta con los números. La pregunta es ¿Cómo sin chen chen la economía está generando más empleo formal privado que nunca?

Cuentos versus cuentas

Algunos resultados recurrentes de las Pruebas PISA en Panamá, incluyen el que sólo 1 de cada 100 de los alumnos sabe diferenciar una opinión de un dato, 2 de cada 3 no comprende lo que lee y 4 de cada 5 no es capaz de realizar operaciones matemáticas básicas. Esto nos convierte en una población en “rehén” de nuestras pasiones e “inmunes”, susceptibles a discursos de “buenos versus malos”. Pero toda historia tiene tres protagonistas: los “buenos”, los “malos” y la verdad, porque lo que no se mide no existe,

Informe de UBS: ‘Panamá, los buenos tiempos están empezando’

Un informe de la banca de inversión suiza UBS, fechado 1 de septiembre 2026 y titulado “Panama: Let the good times roll” (Panamá: Los buenos tiempos están empezando”), plantea como paradójico que la demanda interna esté creciendo sin expansión fuerte del crédito. También resalta la abundante liquidez de la banca y demanda externa por el sistema financiero panameño, pero que los bancos no están canalizando esa liquidez a crédito interno, sino a préstamos y activos financieros en el exterior.

Mucha liquidez en el sistema, menos ‘chen chen’ en la calle

Las cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) de julio 2026 sustentan las afirmaciones de UBS. 39% de los créditos del sistema bancario nacional ($40,696.19 millones) y 61% de sus Inversiones en Valores ($24,399.27 millones) están colocados en el extranjero, totalizando más de $65 mil millones. En contraste, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre el 2018 y 2026 el tamaño de la economía se duplicó y agregamos 466 mil habitantes. En el 2018 el país recibió $5,019.4 millones de Inversión Extranjera Directa (IED), versus $905.1 millones en el 2025, una caída del 82% en 7 años. En el primer trimestre del 2026 estos flujos fueron 61.5% inferiores a los del mismo período del año pasado. En otras palabras, si en el 2018 entraba un dólar de IED, hoy entran 7 centavo. Y de acuerdo a la propia SBP, entre enero y julio 2026 hubo $1,278 millones menos en nuevos financiamientos bancarios al sector productivo, en comparación al mismo período del 2018.

Recuperación del empleo formal privado impulsa la demanda interna

Según el Cuadro 14 del Informe Laboral del INEC, entre octubre 2024 y septiembre 2025, por primera vez en 13 años (2012-2025), fue la empresa privada y no el Gobierno, la que generó la mayoría de los empleos formales. Luego de 12 años (2012-2024) donde sólo el Gobierno generó empleo formal y los mayores aumentos salariales (financiados con $39 mil millones más deuda externa), en el 2025 la empresa privada generó 63,078 empleos formales (86% del total) y se redujo el déficit fiscal a la mitad (2024-2025). La tendencia sigue. Entre enero y julio 2026 Mitradel procesó 21% más contratos que en el mismo período del 2025 (206,942), mientras que en la primera mitad del año los ingresos por concepto de cuota obrero patronal de la CSS aumentaron 6.9%, las recaudaciones tributarias 5.8% y Seguro Educativo 29%. El consumo mensual promedio es $159 millones superior al 2025 (+14%) y la recaudación fiscal subió 5.8%. Hoy tenemos cifra de venta de autos más alta de la década y según APC Experian, la morosidad bancaria a julio 2026 (61+ días) está en 4.7% (vs. 5% el año pasado) En Hipotecas la cifra es 4.63% (vs 4.80% a julio 2025), préstamos personales 3.23% (vs. 4.03%), tarjetas de crédito 8.47% (vs. 8.89%) y autos 1.95% (vs. 2.21%)

‘Dos Panamás’

99% de la recuperación del empleo en el 2025 ocurrió en el Eje Canalero, el resto del país perdió más de 105 mil empleos. De hecho, entre el 2023 y 2025 Panamá perdió 80% de sus exportaciones y más de 80 mil empleos, entre directos, indirectos e inducidos, ambos relacionados con inversiones extranjeras en el interior del país, con repercusiones a nivel nacional. Entre agosto 2023 y octubre 2024, Panamá y Panamá Oeste perdieron en conjunto 125,010 empleos, 71% de los empleos generados en ambas Provincias por la Ampliación del Canal entre el 2009 y 2014 (177,274) 72,766 de éstos fueron empleos formales no agrícolas, pérdida parcialmente compensada por aumentos en otras regiones, como Chiriquí (+7,903), Veraguas (+6,272) y Colón (+3,445). Paradójicamente, la Provincia de Chiriquí, que salió “ilesa” del “Efecto Minera” pero no del “Efecto Chiquita”, pasó de generar 48,719 nuevos empleos en el 2024 a perder 36,357 en el 2025. La capacidad de la economía para generar empleos depende de la velocidad con la cual se le inyecte liquidez. Como asegura UBS, hay liquidez; el reto es canalizarla hacia actividades productivas y proyectos domésticos rentables, lo cual sólo ocurrirá si se crean las condiciones para que invertir en Panamá sea buen negocio.

* El autor es asesor empresarial