Cuando las estrategias económicas no llegan a la pyme

Cada gobierno, como es costumbre, implementa estrategias para impulsar la economía. Sin embargo, con demasiada frecuencia esas estrategias resultan poco viables o incomprensibles para el dueño de una pyme.

Hay que partir de una realidad: las pymes han evolucionado, pero su crecimiento se frenó tras la pandemia. Algunas han crecido, otras han cerrado, otras se han transformado; en conjunto, ese crecimiento no ha sido estable para algunas y su flujo de caja sigue siendo muy limitado.

Debemos partir de varios hechos. Vivimos en una gobernanza política inestable y, muchas veces con poco ética y transparencia. Eso me da pie para invitarte a analizar juntos los siguientes puntos.

1. Panamá tiene ventajas que no se terminan de ejecutar

Llevamos años escuchando las mismas fortalezas: posición geográfica privilegiada, hub financiero regional, capacidades logísticas y de transporte. El problema es que hemos visto comportamientos que no han sido sostenibles en el tiempo y estrategias que nunca terminan de ejecutarse.

Por eso siempre existirán iniciativas o llámense estrategias, planes o como se quiera que en su mayoría no se ajustan a la realidad que viven las pymes, ya sea porque los líderes o las instituciones no las acompañan adecuadamente, por falta de conocimiento del sector, o por otras razones. Ante ese panorama, es fundamental que la empresa se anticipe estratégicamente al mercado.

Existen, en términos generales, cuatro tipos de empresas:

Las que provocan los cambios en el mercado. Las que no tienen la capacidad de provocar el cambio, pero se anticipan a él. Las que se adaptan a los cambios conforme ocurren. Las que siempre van a la zaga, reaccionando tarde: estas terminan cerrando operaciones, porque deben buscar constantemente los recursos y las formas de adaptarse, sin nunca lograr estabilizarse. Para este tipo de empresa al final la empresa empieza a desgastarse provocando el cierre de la misma o el deterioro.

2. La importancia de inyectar capital a la economía

Conversando con empresarios cuya facturación y trayectoria respaldan su experiencia, surge un tema clave: la importancia de inyectar capital a las empresas y a la economía en general.

En palabras sencillas, inyectar capital significa introducir dinero directamente en la economía para estimular el crecimiento, rescatar sectores en crisis o financiar proyectos estratégicos. Es el equivalente a darle un “impulso de energía” financiero al país cuando el sector privado no puede o no quiere invertir.

¿Cómo se puede lograr esto?

Otorgando subsidios focalizados. Impulsando obras que actúen como eje multiplicador de la economía. Creando fondos de riesgo para startups y negocios emergentes. Financiando incubadoras. Patrocinando proyectos de innovación que hagan al ecosistema más flexible, menos burocrático y más atractivo para la participación.

3. El caso de la nueva ley de jubilación

Reconocemos los beneficios que, de alguna forma, buscaba la nueva ley de jubilación el cual fue vetada al pretender otorgar mayores beneficios a los jubilados, ya que para muchos de ellos la jubilación actual es insuficiente y al mismo tiempo, la pyme se ve afectada por la condición en la que se encuentra afectando directamente su flujo de caja donde ellas necesitan impulsar o levantar mas su negocio

Sin embargo, esa misma ley también puede representar una ventaja para la pyme, si se implementa con una estrategia bien pensada. Mi intención es llevarte a la anticipación estratégica ante tantos cambios, nuevas regulaciones y determinar cuál es tu costo, gastos para determinar el precio adecuado que no e afecte tu flujo de caja, ni vender por debajo. Cada cambio representa oportunidad, no una caja de quejas que frena el crecimiento de tu empresa y no te ayuda a crear una verdadera propuesta de valor

Y tú, que eres una pyme: ¿cómo te afecta esta situación y cuál consideras que puede ser una solución?