Cuña, pásale el dato a Catín

Alternativas de mejoramiento de la situación actual:

Embalse en el río Indio.

Esta es la más estudiada, la más rápida de ejecutar y técnicamente factible; su creación agregaría algo más de 12 esclusajes diarios a la operación del canal y también reduciría la intrusión salina en el lago Gatún (cualquier incremento en aportes permitirá mayores descargas de aguas en invierno). Sin embargo, algunos cambios de leyes y promesas (absurdas) de no permitir más embalses dificultan su realización. Ya existen amenazas de rechazo a esta opción, pero hay que intentarlo, el bien común (nuestro canal y nuestra sed) está por encima del bien privado. A los que se oponen, explicarles que rechazar este proyecto, es decirles no a todas las subvenciones (tanque de gas, energía eléctrica, 100 a los 70, etc.) que el gobierno otorga a la población y cuyos costos, sobrepasan los aportes monetarios del canal. Así mismo, a las familias afectadas por el embalse se les debe indemnizar económicamente de manera correcta incluyendo la alternativa de un terreno similar para continuar con sus actividades. En esta acción no se debe permitir privilegios partidistas.

Aplanar el fondo del lago Gatún.

En este lago, bajo el espejo de agua se esconden valles y colinas lo que es fácil de imaginar solo con mirar la geografía que rodea al lago. Algunos de esos valles son muy profundos y el agua almacenada en ellos no se puede utilizar para el funcionamiento de nuestro canal ya que quedan por debajo del nivel de aprovechamiento. También algunas colinas ocupan espacio de almacenaje que reducen la capacidad total del lago. La idea es de allanar las colinas subacuáticas dragándolas y el material extraído depositarlo dentro del lago en aquellos valles que almacenan agua no utilizable. También se podrían profundizar las orillas y zonas de poca profundidad. El resultado de aplanar el fondo del lago sería contar con mayor cantidad de agua almacenada y disponible para la operación del canal (algunos tránsitos extras). Por supuesto que hay que considerar costos, efectos negativos por la turbiedad generada y afectaciones a la biota. En otras palabras, hay que estudiar su factibilidad.

Aprovechamiento de las descargas de Bayano.

El canal cuenta con esta opción dentro de sus alternativas, la cual parece lógica. Sin embargo, grandes volúmenes de agua deben ser transportados, utilizando bombas, tanques, tuberías y canales por más de 70 kilómetros (descarga de Bayano hasta el lago Alajuela) desde un punto de menor altura, por lo que exigirá bombas de gran tamaño y alto consumo de energía. Es una alternativa, costosa pero perfectamente viable, desconozco cuantos tránsitos extra aportaría.

Incorporación de la cuenca del río Caimito.

Este río se encuentra en el distrito de Donoso, cerca del área de la difunta y polémica mina de cobre. Creo factible crear un embalse aguas arriba desde donde se unen el río Caimitón y el río Caimito. La distancia desde ese punto hasta el lago Gatún (área de Ciricito) es de 65 kilómetros (5 menos que Bayano). El área es bastante virgen y de poca población (calculo que menos de 30 familias). También existe una gradiente por diferencia de alturas favorable (10 metros) desde el punto mencionado hasta el espejo de agua de Gatún, lo cual propone que la descarga pudiera ser por gravedad (otra ventaja sobre Bayano). Se necesitarían algunos túneles o tuberías sumergidas para pasar por debajo de los otros ríos que bañan el distrito de Donoso (Coclé del Norte, Río Indio y otros). Esta área forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, y creo que un lago dentro de esta reserva no riñe con la vocación de estas selvas. Así mismo tenemos la enorme huella (hueco) que ha dejado la mina por sus excavaciones y también la tina de relave, las cuales luego de un saneamiento meticuloso, podrían ser incorporados a este proyecto (habría que estudiar como llenarlos de agua). Esta arteria hídrica (túnel de Caimito a Gatún), permitiría, de ser necesario, incorporar a futuro, otros pequeños embalses a través de toda su extensión, que ayuden en los aportes y que no afecten áreas de alta población.

Represas nuevas en las subcuencas.

Existen unas 6 subcuencas en el área del canal, que podrían estudiarse (tal vez ya las han estudiado) para construir represas y almacenar más agua (para potabilizar y para operar el canal). Ubicadas al este del eje del canal están los ríos Chagres, Pequení, Boquerón y Gatún y al oeste Cirí Grande, Trinidad y Caño quebrado. En estos ríos aguas arriba, se podrían construir pequeños embalses que en algo ayudarían con la solución del problema.

Tenemos que estar, los panameños, alineados para asegurar que la operación de nuestro canal y la disponibilidad de agua para la población no dependa de efectos naturales (fenómeno de El Niño/Cambio climático) y que contemos con aportes generosos que puedan ser almacenados y aprovechados para el beneficio de todos.

