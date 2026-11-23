Las bromas, burlas, insultos o críticas a nivel personal, siempre han existido, pueden ser inofensivas, graciosas, o divertidas, aunque no dejan de ser engañosas, pesadas y dañinas para quien la soporta. Quienes las realizan, son amigos, compañeros de colegio o de trabajo, la pareja o familiares que lo hacen de manera sana, otros lo realizan de manera incontrolable (fenómeno de Witzelsuch), o son bromas encubiertas en la que se humilla y se agrede a la persona, disfrazada bajo el concepto de una “simple broma”.

Así tenemos, la “violencias de las tortas de dulce”, viralizada en redes sociales, en la que se le mete la cara en el dulce de cumpleaños al festejado, hecho criticado por los posibles riesgos de asfixia, golpes, fracturas o daños emocionales. Pero también, tenemos el fenómeno de “curis” o “curimomos”, vocablo que viene de curifeo (Curiosidades feas) y momo (sinónimo de meme), en internet. Esto tienen su origen en comunidades de habla hispana, especialmente en grupos de Facebook (2017), relacionadas con videojuegos en que el “formato consistía en reproducir digitalmente ilustraciones, viñetas o fragmentos de cómics, a menudo con pequeñas animaciones, y añadir textos o diálogos que alteraban el sentido de la escena. La fórmula basada en la parodia y lo absurdo se inscribe en la cultura de los memes”. (Pina Herrero, 2026),

Con el tiempo estos memes caracterizados por “humor y sátira” y situaciones absurdas, al igual que en su forma de presentación, se trasladaron a Tik-Tok y a las redes sociales, y hoy en día, se han viralizado en los centros educativos del mundo.

Así, se crean cuentas anónimas en redes sociales, que emplean el nombre, las siglas o el escudo del centro educativo, para publicar memes, viñetas, caricaturas y vídeos relacionados en sentido burlón, toscas o satírico, sobre hechos de la vida escolar, de profesores y estudiantes.

Y, claro está, que del humorismo, es fácil saltar al ciberacoso con ataques personales de ridiculizar, excluir y humillar de manera directa a los estudiantes, como sucede con un video manipulado y compartido sin autorización por las redes sociales. Tal hecho, deja de ser una broma inocua porque provoca daño y humillaciones, cuando sus compañeros de clase se burlan (Adetunji,2026).

Estos actos, afectan la convivencia escolar y tienen un efecto devastador en la víctima, porque no es una “simple broma”, cuando se hacen montajes humillantes dirigidos a profesores o estudiantes, o comentarios sexistas, homófobos o gordófobos, en ocasiones con nombre de las personas, o con apodos que son fáciles de reconocer e identificar (L.D,2026).

Por ello, en España (2026), se ha intensificado las medidas policiales y se ha dejado el mensaje a los estudiantes, que se puede rastrear e identificar a los responsables y aplicarle las sanciones escolares de suspensión, inclusive exclusión, o según su gravedad en sanciones penales, de calumnia e injuria.

No se trata, entonces, siempre de compartir situaciones divertidas, sino que detrás de ello puede haber una intencionalidad de atacar el honor, humillar, ridiculizar, a la persona, sean estudiantes o profesores, en el ámbito escolar, por lo que puede tener consecuencias penales, en la que se debe valorar que estos hechos trascienden del ámbito escolar, y dejan una huella digital que permanece en internet y la persigue toda la vida.

Por último, ante esta tendencia escolar se exige que se adopten estrategias de monitoreo, protocolos y demás, y que en el caso del Estado, y se incluya el castigo, para quienes acose, intimiden o amenacen a cualquiera persona utilizando medios electrónicos o digitales en cualquier ámbito.