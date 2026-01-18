Davos 2026: diálogos para el futuro

Esta semana se lleva a cabo la cumbre anual del Foro Económico Mundial Davos 2026, bajo el lema: “El espíritu del diálogo” ( “The spirit of dialogue’), y en donde se reúnen líderes mundiales de la política, los negocios, la tecnología, académicos y la sociedad civil. Este año han confirmado su asistencia un numeroso grupo de invitados de alto perfil, lo más probable es que con preocupaciones más marcadas que en años anteriores, sobre “la creciente polarización del mundo y la peligrosa erosión de la verdad”, como escribiera los editores de la revista digital African Business.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump está programado para dar un discurso. Su primer año de gobierno ha sido un ejercicio de romper o desarmar todo el rompecabezas para volver a armarlos sin que se pueda definir cómo será el escenario final, afectando la dinámica global e interna de los Estados Unidos, el desarrollo tecnológico, creando conflictos regionales y de seguridad y redefiniendo (o fortaleciendo) el sentido de cultura y sociedad; temas, que, entre otros, serán parte de la agenda de discusión durante la semana.

La presente situación geopolítica, según algunos expertos se “caracteriza por un orden mundial fragmentado y multipolar”. Se espera que la confrontación geoeconómica sea el tema político central en Davos 2026. “Los gobiernos utilizan cada vez más la política comercial, los aranceles, las sanciones y la política industrial como armas estratégicas, lo que marca un cambio de la diplomacia tradicional hacia la coerción económica”. Esto refleja una transición más amplia hacia lo que el Foro Económico Mundial denomina una “era de la competencia”.

Otros importantes oradores políticos serán: Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (UE). Hablará sobre la “soberanía digital” y el posicionamiento de la UE ante la rápida competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, así como de la transición energética en curso en todo el continente europeo. Javier Milei, presidente de Argentina; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, Friedrich Merz, canciller Federal de Alemania, quien representa a la mayor economía de Europa en un período de importante transformación industrial. Y, entre otros de alto perfil, hablará Mark Rutte, secretario general de la OTAN quien es considerado por los observadores de estos eventos, como “...una de las figuras políticas más influyentes de Davos este año. Dado el tema de la seguridad y el diálogo, sus perspectivas sobre el contexto geopolítico más complejo desde 1945 son un elemento central de la agenda de seguridad del foro”.

La gobernanza de la inteligencia artificial será uno de los temas tecnológicos más debatidos. La IA se encuentra entre las amenazas más graves a largo plazo, en particular debido a su impacto en el empleo, la seguridad nacional, la salud mental y el uso militar. Davos 2026 hará hincapié en la soberanía de la IA, el control de datos y la instrumentalización de la tecnología mediante controles de exportación y el dominio de la infraestructura digital. Se espera que los líderes impulsen normas internacionales que equilibren la innovación, la seguridad y la supervisión ética en una economía digital cada vez más fragmentada.

La cultura en Davos 2026 no es un tema secundario; se considera cada vez más un factor clave de inestabilidad política y conflicto. Los debates culturales se centrarán en la polarización social, la desinformación y las políticas de identidad. El Informe de Riesgos Globales destaca las crecientes narrativas de “calle contra élite”, donde amplios segmentos de la sociedad se sienten excluidos del crecimiento económico y la toma de decisiones políticas.

Según la agenda del programa de Arte y Cultura, tres importantes expositores serán: 1. JR un fotógrafo y artista de origen francés cuya obra está centrada en el Sur Global, específicamente en América Latina, África y comunidades de refugiados con temas sobre visibilidad, migración y Dignidad Humana. En Davos, su contribución se centra en la cultura como herramienta para el reconocimiento social y el diálogo transfronterizo. 2. Ahmad Joudeh, un bailarín sirio formado en medio de la guerra y el desplazamiento. Sus sesiones destacan el arte como resistencia y resiliencia y exploran cómo la expresión cultural sobrevive al conflicto, el exilio y la violencia política, con gran impacto en el público de Oriente Medio, África y América Latina, donde la cultura a menudo se convierte en una forma de supervivencia en lugar de un lujo.

También se hará hincapié en cómo las plataformas digitales amplifican las divisiones sociales y debilitan las realidades compartidas. Y, 3. Diego Cevallos, quien explorará los temas de identidad, memoria y futuro latinoamericano. Su trabajo enfatiza la memoria indígena, la cultura afrodescendiente y las narrativas artísticas como motores de la cohesión social y el desarrollo sostenible. Las sesiones destacan cómo la cultura latinoamericana aporta visiones alternativas del mundo a los debates sobre gobernanza global. De los grandes escenarios como los de Davos, algo nos llega de una u otra manera. Es importante que busquemos dirección no solo en los asuntos para la élite, sino también para los de la calle. El futuro es para todos.