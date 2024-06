De aquí pa’ lante: Un futuro brillante basado en la juventud

La reciente derrota electoral ha sido, sin lugar a duda, un golpe duro para nuestro partido. Sin embargo, lejos de sucumbir ante la adversidad, este momento nos ofrece una oportunidad invaluable para reflexionar, aprender sobre lo manifestado por el pueblo panameño en las urnas y, sobre todo, renovarnos. Es una ocasión para reinventar nuestra identidad, redefinir nuestro camino. Pero esta renovación no debe ser un simple eslogan o una frase para captar adeptos, sino una realidad tangible que se construye desde las bases hacia la cúspide, impulsada por la energía, la pasión y las ideas innovadoras de nuestros jóvenes, y no desde la intención de alguna persona en utilizar a un colectivo como vehículo para cumplir con sus intereses personales.

La elección de un número significativo de jóvenes en las últimas elecciones es un reflejo claro de que este cambio está en marcha. Estos nuevos representantes de la juventud no solo aportan la vitalidad y el entusiasmo propio de su generación, sino que también traen consigo una perspectiva renovada y fresca que es esencial para revitalizar nuestras instituciones y cargos públicos. Esta presencia en los puestos de liderazgo simboliza un cambio generacional necesario y una apuesta por el futuro que no podemos ignorar. Eso si, entendiendo que sería un error dejar a un lado la experiencia de personas que han demostrado que desean lo mejor para el país y que tienen mucho que aportar.

Nuestro partido cuenta con un grupo sólido de jóvenes profesionales, una fuerza vital que debe ser aprovechada al máximo. Estos jóvenes no solo están formados y han sido capacitados con base en la visión de un presidente del partido que apostó por ellos, sino que también poseen una visión moderna y un deseo insaciable de mejorar nuestra sociedad. Su participación activa no debe ser una cuota obligatoria, sino entender que es el motor que nos impulsará hacia adelante. Representan la esperanza y esa brisa fresca que tanto necesitamos, y su involucramiento es una garantía de que nuestras políticas serán auténticas y efectivas, no simples promesas vacías.

La renovación que tenemos que vivir va más allá de mostrar caras nuevas. Se trata de un cambio profundo que comienza desde nuestras bases, con una militancia comprometida, alejada de las prácticas clientelistas como “matraqueos” para garantizar posiciones privilegiadas dentro de una estructura y conscientes de que el verdadero liderazgo se forja en el trabajo en conjunto y en la conexión genuina con las necesidades y aspiraciones del pueblo panameño. Entendiendo que el país está sobre todo interés personal.

Es fundamental recordar que la verdadera fuerza de un partido radica en su capacidad de adaptarse y evolucionar. Esta derrota no nos define; nuestra respuesta a ella sí lo hace. A nivel nacional hemos sido el segundo partido político con el mayor número de autoridades electas con 14 alcaldías, 126 juntas comunales y como no mencionar a nuestra nueva bancada de ocho diputados. Nuestra respuesta debe ser clara, renovarnos, fortalecernos y avanzar con una visión clara y unificada de hacer lo correcto. Tenemos la oportunidad de iniciar un proceso de construir un partido que no solo sea capaz de ganar elecciones, sino que también sea capaz de gobernar con sabiduría, justicia y con un compromiso inquebrantable de ser un aliado del pueblo panameño en la lucha para el bienestar de todos los ciudadanos, algo que históricamente nos identificaba, pero que poco a poco nos fuimos alejando.

La renovación no es solo una palabra, es una realidad que se debe construir desde el corazón mismo de nuestro partido, desde la base hasta la cabeza, a su tiempo y de forma organizada. Liderando con el ejemplo y demostrando que estamos listos para asumir el desafío de guiar a nuestro país hacia un futuro próspero y justo. Con la fuerza de nuestra juventud y la experiencia de nuestros líderes, estamos preparados para construir un Panamá mejor para todos.

Es fundamental que todos los miembros de nuestro partido entiendan la importancia de este momento. La renovación no es una tarea fácil, pero es absolutamente necesaria. Requiere esfuerzo, dedicación, mucha organización y, sobre todo, unidad.

Quiero que quede claro, este es un llamado a la unidad y al trabajo conjunto. Es el momento de mirar hacia adelante con optimismo y determinación. Juntos, podemos demostrar que nuestro partido no solo habla de renovación, sino que la vive y la encarna en cada una de sus acciones. Con la fuerza de nuestra juventud y el compromiso de todos, hacia un futuro brillante para nuestro partido y nuestra nación. Creo firmemente en el potencial de nuestra juventud y en la importancia de su participación activa en todos los niveles del partido. Sé que muchos jóvenes y “viejóvenes” estamos decididos a trabajar incansablemente para asegurar que esta renovación se traduzca en nuevos liderazgos, fuertes y efectivos, capaces de enfrentar los retos del presente y del futuro con valentía y determinación.