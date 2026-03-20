Del cosmos al desafío de ser humanos

Hace 13.8 mil millones de años comenzó la historia del universo. La del ser humano, en cambio, ocuparía apenas unos minutos finales si toda esa historia se comprimiera en un solo año. La ciencia moderna ha reconstruido ese relato cósmico. A partir del acontecimiento inicial conocido como Big Bang surgieron el espacio, el tiempo, la materia y la energía del universo.

Con el paso de miles de millones de años se formaron galaxias y estrellas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene cientos de miles de millones de estrellas y es apenas una entre millones de galaxias. En uno de sus brazos espirales se encuentra una estrella común, nuestro Sol, alrededor de la cual, hace unos 4.6 mil millones de años, se formó un pequeño planeta rocoso: la Tierra.

En esa inmensidad cósmica, nuestro planeta es apenas un diminuto punto azul. Y, sin embargo, ese pequeño mundo desarrolló condiciones extraordinarias para la vida.

Durante miles de millones de años la vida en la Tierra fue microscópica. Mucho después aparecieron organismos complejos. La historia natural incluye episodios como la era de los dinosaurios, que dominaron el planeta durante más de 160 millones de años hasta desaparecer tras un cataclismo global hace unos 66 millones de años.

La evolución continuó. Los mamíferos prosperaron y, más tarde, apareció una especie singular: el ser humano. El Homo sapiens existe desde hace aproximadamente 300 mil años, una fracción mínima frente a la edad del universo.

Para comprender esa desproporción, el astrónomo Carl Sagan propuso imaginar toda la historia del universo comprimida en un solo año. En ese “calendario cósmico”, el Big Bang ocurre el primero de enero y la formación de la Tierra a comienzos de septiembre. Los dinosaurios aparecen el 25 de diciembre y desaparecen el 30. El ser humano surge minutos antes de la medianoche del último día del año. Y, sin embargo, con la aparición del ser humano ocurrió algo radicalmente nuevo. En este pequeño planeta surgió una criatura capaz de contemplar el universo, comprender sus leyes y preguntarse por su origen y el sentido de la existencia.

Desde la tradición judeocristiana, esta singularidad se expresa en la frase del Génesis según la cual el ser humano fue creado “a imagen y semejanza de Dios”. Muchos teólogos interpretan esa expresión no como una descripción física, sino como una referencia a capacidades profundamente humanas: razón, conciencia moral, libertad, capacidad de amar y búsqueda de trascendencia. Estas capacidades constituyen la base de lo que llamamos humanismo.

La paradoja de nuestro tiempo es evidente. Nunca antes la humanidad acumuló tanto conocimiento científico. Hemos enviado sondas al espacio, descifrado el código genético y observado galaxias lejanas. Sin embargo, seguimos enfrentando desafíos profundamente humanos: desigualdad persistente, codicia y egocentrismo desmedidos, polarización política y una preocupante erosión de valores como la empatía y la solidaridad.

La ciencia moderna también nos ha recordado algo que debería inspirar humildad. En 1990, una sonda espacial fotografió la Tierra desde casi seis mil millones de kilómetros de distancia. En la imagen, nuestro planeta aparece como un diminuto punto de luz suspendido en la oscuridad del espacio. En esa diminuta luz se encuentra toda la historia humana: todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que aún podemos llegar a ser. Un recordatorio silencioso de nuestra fragilidad, pero también de nuestra responsabilidad.

La historia de Panamá ofrece una metáfora sugerente. Hace unos tres millones de años —un instante reciente en términos geológicos— el surgimiento del istmo de Panamá alteró corrientes marinas y permitió el intercambio de especies entre ambas Américas. Un estrecho puente de tierra cambió la historia natural del planeta.

Mucho después, ese istmo se convertiría en puente de encuentro humano. El Canal de Panamá es quizá la expresión más visible de esa vocación histórica: un estrecho lugar del planeta que conecta mares y acorta distancias, recordándonos que incluso los lugares pequeños pueden ser decisivos.

Algo parecido podría decirse del ser humano en el universo.

En un cosmos de dimensiones casi inconcebibles, nuestro planeta es apenas un pequeño mundo suspendido en la inmensidad. Nada permite descartar que, en algún lugar de ese universo vasto y aún en expansión, puedan existir otras formas de vida. Si así fuera, también ellas formarían parte del misterio de la creación. Si el ser humano ha sido dotado de razón, libertad, conciencia y capacidad de amar, entonces la verdadera grandeza de nuestra especie no está en el poder que acumula, sino en la humanidad que es capaz de construir.

En un universo inmenso, la grandeza del ser humano no está en dominar el mundo, sino en humanizarlo. Porque la historia del universo nos recuerda que la vida es extraordinariamente rara y preciosa. Y la tradición espiritual de la humanidad nos recuerda que esa vida es también un don. Un don que nos invita a vivir con responsabilidad y gratitud, conscientes de que, en medio del cosmos, nuestra tarea sigue siendo ser humanos.

El autor es empresario y activista de la sociedad