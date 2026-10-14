Del litigio a la enseñanza: protección al consumidor y propiedad intelectual

Después de años de ejercicio en protección al consumidor y propiedad intelectual, he aprendido que algunas de las mejores lecciones del Derecho aparecen cuando la ley se encuentra con la vida real.

Una norma puede establecer los derechos de un consumidor o la protección que corresponde a una creación o a una marca. Pero es el caso concreto el que nos obliga a mirar más de cerca: una vivienda que no se entregó como se esperaba, una cláusula que las partes entendieron de manera distinta o una controversia sobre el uso de un signo distintivo. Allí se ve qué ocurrió, qué pudo probarse y cómo aplicó el tribunal la ley.

Durante años, litigué asuntos de protección al consumidor y de propiedad intelectual ante los juzgados especializados en libre competencia y asuntos del consumidor. Esa práctica en ambas materias me enseñó a leer los fallos, buscando algo más que el resultado. Si nos quedamos únicamente con quién ganó y quién perdió, dejamos fuera lo más valioso: las razones de la decisión.

Cuando un tribunal explica por qué una cláusula es contraria a la ley, por qué una prueba fue suficiente o cuál es el alcance de un derecho, deja una enseñanza que puede servir a personas que nunca participaron en ese proceso. Una sentencia resuelve una controversia particular, pero su razonamiento puede ayudar a comprender otras situaciones.

En protección al consumidor, ese conocimiento también puede prevenir conflictos. Un consumidor que conoce lo ocurrido en un caso anterior puede hacer mejores preguntas antes de firmar una promesa de compraventa. Un empresario puede revisar sus contratos. Un corredor de bienes raíces puede comprender mejor el alcance de su intervención, mientras que una promotora o un proveedor pueden advertir prácticas que conviene corregir a tiempo.

He visto el interés que despiertan estos casos, cuando se explican en capacitaciones a abogados, estudiantes, empresas y consumidores. Al contar qué ocurrió y por qué decidió el tribunal de determinada manera, un fallo deja de parecer un documento reservado para especialistas, quien lo escucha puede reconocer una situación cercana y entender mejor sus derechos o sus obligaciones.

La ley 45 de 2007 contempla la educación, la información y la orientación como parte de la protección al consumidor. Por eso, divulgar y explicar las decisiones judiciales tiene un valor que va más allá del estudio jurídico. En este sentido, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha desarrollado capacitaciones dirigidas tanto a consumidores como a empresas, y los fallos ofrecen ejemplos concretos de cómo se aplica la ley.

Cabe destacar que, el Órgano Judicial pone sus decisiones a disposición del público mediante el Registro Judicial, pero que una sentencia sea pública, no significa necesariamente que todas las personas puedan comprenderla con facilidad. Allí tenemos una tarea quienes hemos trabajado estos procesos: explicar los hechos y las razones del tribunal con palabras accesibles, sin alterar lo decidido ni convertir un caso particular en una regla para todos.

Un conflicto judicial puede durar años entre escritos, pruebas, recursos y argumentos. Sería una lástima que, al terminar, solo recordáramos quién ganó. Un fallo puede cerrar un expediente, pero cuando lo estudiamos y compartimos lo que nos enseñó, también puede ayudar a que otro conflicto no llegue a abrirse.