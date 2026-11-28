¿Quién iba a decir que los fabricantes de alimentos tendríamos que enfrentarnos a este tipo de estafas? Yo, desde luego, no. Por eso me ha resultado interesante encontrarme con estos casos. Dulces. El fraude en la confitería está en auge, ya que la volatilidad de los mercados del cacao, la demanda de ingredientes de alta calidad y las interrupciones en la cadena de suministro crean nuevas oportunidades para la adulteración, la sustitución y la falsificación (https:// www.foodnavigator.com/ Article/2026/08/20/from-cocoa-to-pistachios-confectionery-fraud-surges-as-manufacturers-fight-to-keep-up/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email& utm_campaign=21-Aug-2026& cid=DM1290912 &bid=105998 2229&lctg=83470841).

Vinos: Una operación conjunta de la Agencia de Normas Alimentarias y la Unidad Nacional contra el Fraude Alimentario ha culminado en una detención relacionada con un presunto fraude en el sector vinícola superior a las 500 mil libras esterlinas (https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2026/08/27/man-arrested-in-500k-counterfeit-wine-bust/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=27-Aug-2026&cid=DM1291925 &bid=1064428627).

Suplementos: La adulteración es uno de los problemas más graves y persistentes a los que se enfrenta la industria de los productos botánicos. El problema parece estar agravándose, impulsado por las presiones en la cadena de suministro, las guerras comerciales y el cambio climático (https://www. nutraingredients.com/Article/ 2026/09/17/botanical-adulteration-rising-despite-15-years-of-industry-action-data-suggests/ ?utm_source=newsletter_daily& utm_medium=email&utm_campaign=18-Sep-2026&cid= DM1295706&bid=1081380927).

El fraude alimentario ocurre cuando alguien omite, retira o sustituye intencionalmente un ingrediente o componente valioso de un alimento. También se produce cuando se añade una sustancia a un alimento para que parezca de mejor calidad o de mayor valor. Por ejemplo, cuando los fabricantes añaden un aceite vegetal más barato a un aceite de oliva costoso, pero venden el producto como aceite de oliva 100% puro, están engañando a los consumidores.

El fraude alimentario es tan común que casi no quedan rubros inmunes a esta situación.

Miel y jarabe de arce: Aunque sus etiquetas presentan el producto como puro, algunas empresas sin escrúpulos han llegado a mezclar miel o jarabe de arce con edulcorantes más económicos, como jarabe de maíz, jarabe de arroz, jarabe de remolacha azucarera o azúcar de caña. Esto reduce los costes de producción, pero los consumidores siguen pagando el precio completo de un producto puro, lo que genera un beneficio adicional para dichas empresas.

Jugos: Cuando los fabricantes venden una mezcla de ácido cítrico, edulcorante y agua como jugo de limón 100% puro, o añaden pulpa concentrada de naranja a un producto etiquetado como jugo de naranja 100 % puro, el perjuicio para el consumidor es económico. Sin embargo, si una empresa mezcla jugo caducado o contaminado, almacenado en condiciones insalubres, con jugo fresco para ocultar su mala calidad, el producto resultante podría llegar a perjudicar la salud de quien lo consume.

Especias: Un tipo de fraude consiste en aumentar el volumen de una especie costosa (como el azafrán) añadiendo otros materiales vegetales que no son especias (por ejemplo, tallos). Otra modalidad es el uso de colorantes para conferir a las especias un tono determinado, especialmente cuando dicho color influye decisivamente en la percepción de su calidad. Se han detectado colorantes a base de plomo y otras sustancias industriales —capaces de provocar problemas de salud graves, como el cáncer— en especias como el chile en polvo, la cúrcuma y el comino.

Fórmulas para lactantes: Una forma en que los científicos pueden estimar el contenido proteico de un alimento es midiendo la cantidad de nitrógeno presente. En 2008, fabricantes en China añadieron melamina (un compuesto químico sintético, utilizado a menudo en la elaboración de plásticos, que posee un alto contenido de nitrógeno) a la fórmula para bebés, con el fin de hacer parecer que sus productos contenían una cantidad suficiente de proteínas. Esto provocó insuficiencia renal en bebés; según los informes, el fraude causó más de 300 mil casos de enfermedad, 50 mil hospitalizaciones y al menos 6 muertes.

Piñones: Entre 2008 y 2012, algunas personas reportaron un sabor metálico amargo (conocido como “pine mouth”) que, en ocasiones, persistía durante semanas tras haber consumido piñones. Tras una investigación internacional, se determinó que algunos fabricantes habían sustituido los piñones comestibles —de mayor valor— por los de una especie de pino no apta para el consumo humano.

Productos del mar: Siempre he dicho que el mostrador de pescado es el “wild west” del supermercado. Aquí el fraude suele producirse cuando se sustituye una especie de pescado más económica por otra de mayor valor; por ejemplo, vendiendo sierras y cazones por pargos y róbalos. Otro ejemplo es la adición de hielo a los productos del mar congelados para aumentar su peso antes de venderlos. La FAO publicó un documento de 179 páginas que ofrece herramientas para combatir el fraude en los productos pesqueros y acuícolas, e incluye casos prácticos internacionales que ilustran el alcance y el impacto de este fraude (https://openknowledge. fao.org/server/api/core/bitstreams/5a6dbb62-7a45-4c9c-8d64-0b2d241f6fae/content?lctg=83470841). El informe aboga por un etiquetado armonizado, el uso obligatorio de nombres científicos y una mejor trazabilidad. Asimismo, subraya la importancia de la concienciación de los consumidores y la transparencia del sector para combatir el fraude. Qué más puedo decir aquí, salvo que conozcas bien a tu vendedor de pescado.

Determinar la frecuencia con la que ocurre el fraude alimentario o calcular su impacto económico exacto resulta complejo, ya que este tipo de fraude está diseñado precisamente para evitar ser detectado. Según estimaciones de expertos, el fraude alimentario afecta al 5% de la industria alimentaria mundial, lo que supone un costo de entre 15 mil y 30 mil millones de dólares anuales; no obstante, otras estimaciones más recientes sitúan esta cifra en hasta 50 mil millones de dólares al año.

Estamos al acecho de los estafadores y al comprar hay que tener cuidado.