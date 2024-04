Día de la madre tierra

Desde 1970 cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra para crear conciencia de la importancia que tiene de cuidar sus bienes. Cuidar de ella implica que a través de nuestras acciones podamos contribuir a que el mundo sea mejor, ya que es hogar de todos los habitantes del planeta. Su creciente contaminación en diferentes formas nos invita a cuidar más sus bienes que son sus océanos, ríos, mares, el aire que respiramos. El hombre no puede seguir destruyendo sus riquezas naturales que son fuentes de vida y salud. La Tierra es el hogar en donde habitan los seres humanos, animales, vida marina y toda la naturaleza que rodea la creación del universo.

Entre las buenas acciones que los seres humanos podemos llevar a cabo para contribuir al cuidado de la madre tierra son: plantar árboles, hacer uso adecuado de los desechos sólidos, hacer uso racional del agua que es un líquido necesario para la supervivencia de los seres humanos; las contaminaciones al aire que respiramos deben disminuir utilizando los recursos disponibles actualmente para hacer menos daño al ambiente y a la salud de los seres humanos que está siendo afectada considerablemente en el mundo.

A través de las diferentes organizaciones no gubernamentales se realizan en todas partes del mundo encuentros, talleres, en donde se plantean ampliamente las ideas para disminuir la contaminación al medio ambiente. Cada Gobierno debe tomar acciones necesarias para lograr los fines deseados.

Para los pueblos originarios, este tema merece una especial atención y sienten un profundo respeto hacia ella, ya que el origen de todas las cosas proviene de la madre tierra. Sin ella nada existiría. Poniendo en perspectiva el pensamiento de los pueblos originarios sobre la tierra y el papel que juega desde su nacimiento, es de profunda consideración, ya que ella lo es todo para ellos. Ella da vida y provee de todo lo necesario. Por eso, hay que respetarla, conservarla y cuidarla. Los líderes espirituales expresan en todo momento los pensamientos de amor que todos debemos sentir hacia ella. Precisamente el babigala que son tratados de Dios se fundamenta en la madre tierra. Ella provee a todos sus hijos de sus bienes para que hagan uso racional de todos sus recursos disponibles.

Por esta razón, en tiempos de huelga en contra de la extracción de la minería, los pueblos originarios a través de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) rechazó categóricamente desde el principio de que la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional empezara a discutir la posibilidad de que se les extendiera más tiempo a las empresas dedicadas a la extracción de minas, porque consideraba que atentaba y lesionaba gravemente las riquezas de la madre tierra. Por esta razón, es importante que el nuevo Gobierno se comprometa con los intereses del pueblo, y que continúe con el plan de cierre definitivo de las instalaciones de las empresas que se dedican a estos fines en todo Panamá.

Sobre la creación de la madre tierra y su importancia conservo un documento interesante entre el escritor nicaragüense, Ernesto Cardenal y el líder espiritual guna Manibinigdiginya. La conversación entre estos dos personajes se dio en Sasardi, sede del saila en mención, y que el escritor nicaragüense dejó consignado en su escrito el pensamiento del saila: “Se levantó de la hamaca y contestó. Cuando Dios vino al mundo no existían las plantas, los animales, solamente las oscuridades. Creó las plantas, los animales, el día, la oscuridad, pensó en qué forma dejaría una tierra buena para sus hijos. Primero creó la tierra, las estrellas, ríos, plantas, animales, días, noches. También creó toda clase de árboles para que sus hijos puedan curarse de cualquier infección”. Las palabras del líder espiritual de Sasardi, a pesar de que ya fueron hace varios años, no pierden vigencia, ya que invitan a todos a no descuidarnos de nuestras acciones para que los bienes que posee la tierra no hagan falta en el futuro.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es importante que los seres humanos actúen al cuidado de la madre tierra. Esta organización enfoca sus prioridades hacia los océanos, cambio climático y a la restauración de los ecosistemas. El cambio climático está provocando una ola de calor en todo el mundo. Para esta importante organización “el calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones, y otros eventos han afectado a millones de personas. Los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta”. De esta manera, la ONU recomienda “restaurar los ecosistemas que están dañados que ayudarán a combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva”.

El Día Mundial de la Tierra debe ser también un día de reflexión para que a través de nuestras acciones podamos construir y legar un mundo mejor para nuestros hijos, pero eso dependerá de que cada ser humano ponga su granito de arena en la construcción de ese mundo mejor.