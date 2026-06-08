Doctor Pachar: ¿por qué no termina de decir la verdad sobre el padre Gallego?, parte I

Ahora que se acerca la conmemoración de los 55 años de la desaparición forzada del padre Héctor Gallego escuché con atención una entrevista de una periodista al doctor Vicente Pachar. Iluso como somos los que seguimos creyendo que algún día los que saben como se fraguaron trampas desde el poder, pensé que el doctor ya libre de las ataduras del cargo en la dirección de Medicina Legal, hablaría la verdad. Pero no... otra vez lo de siempre.

Resumiré lo que le entendí de su explicación: a su criterio los distintos elementos hallados con la osamenta exhumada en 1999 en el Cuartel Los Pumas de Tocumen, permiten creer que pertenecía al padre Gallego. Que un magistrado dijo que la prueba de ADN con la que se identificó a Heliodoro Portugal era cuestionable porque tal prueba decía 98 % de certeza sobre la identidad de Portugal cuando debe ser 99.9 %. En resumen Pachar favorece la identidad de Gallego sobre la de Portugal y por eso cuestiona la prueba de ADN que identificó a Portugal,

El público que escucha este argumento (periodista incluida) no tiene más remedio que callar porque, primero, está ante un científico que fue director tres décadas de la entidad científica dedicada a trabajar con los procesos penales y, segundo, porque desconoce la información que por décadas solo ha manejado la hermética Procuraduría. Ni los familiares de la víctima han logrado acceder a toda esa información. Y claro, el doctor, así empoderado pareciera tener razón.

Ahora vamos paso a paso a exponer aquello que logramos investigar durante años porque vienen malas noticias para quienes por décadas han querido ocultar la verdad sobre el padre Gallego: El Estado panameño será juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y parte de las negligencias estatales sobre identificación de víctimas desaparecidas serán expuestas. Si son creyentes, mejor recen porque matar a un sacerdote y encubrir tal crimen debe ser motivo de un castigo caliente en el averno.

Como dije, vamos paso a paso:

Estoy de acuerdo con el doctor Pachar en algo: los restos hallados en el Cuartel Militar Los Pumas de Tocumen en 1999 SÍ pertenecen al padre Gallego, pero, a diferencia del doctor Pachar, NO CONTRAPONGO SU IDENTIDAD A LA DE HELIODORO PORTUGAL. Se trata de AMBOS desaparecidos, pero tal vez nunca lo sabremos DEBIDO A LA CRIMINAL NEGLIGENCIA DE LA PROCURADURÍA DE LA NACIÓN QUE REGÍA EN 1999. Y paso a explicar intentando ser comprensivo de la carencia de información para quienes no vivieron esos sucesos.

En septiembre de 1999, por denuncia ante la Iglesia, un testigo anónimo consiguió que se exhumaron los primeros restos de una fosa clandestina. TODO demuestra que se trataba del padre Gallego. No tengo el espacio para hablar aquí del pantalón reconocido por la señora que lavaba la ropa del padre, del centavo de 1953 que unos días antes habían obsequiado al padre y que se encontró en el bolsillo de ese pantalón. Hay muchos más indicios así de impresionantes.

Pero ¿dónde estuvo el origen de la NEGLIGENCIA CRIMINAL? El doctor Pachar tal vez no lo recuerda, pero hasta él denunció tardíamente en su libro de 2016 parte de esa negligencia. Cuando hallaron los restos él fue llamado para atender el caso y ¿cuál fue su recomendación científica? Lo cito textualmente de su libro: “Consciente de la gravedad y trascendencia del caso, le manifesté al representante del MP que, debido a lo delicado y grave del caso prefería se pospusiera el trabajo de levantamiento de los restos óseos hasta contar con asesoramiento de Antropología Forense (inexistente en Panamá para esa fecha).

La respuesta fue que por orden superior [en ese tiempo el procurador era José Antonio Sossa], esos restos se debían retirar del lugar esa misma noche”. Y aquí comenzó todo el problema. Me permito ofrecer un consejo a la periodista: ahora que se aproxima el 55 aniversario de la desaparición del padre Gallego entreviste a su hermana Edilma y no olvide preguntarle por aquello que Pachar le confió muchos años después del hallazgo de Tocumen, pero que nunca dirá públicamente. Allí se puede ver lo grave de este asunto y la razón por la que uso la noción NEGLIGENCIA CRIMINAL para describir la forma en que La Procuraduría de la Nación desapareció al padre Gallego por segunda ocasión.

Continúo: el manejo por parte de la Procuraduría de la Nación despertó inmediatamente malestares de todo tipo. La Iglesia no estaba conforme, lo mismo que los familiares de víctimas de la dictadura, y varios sectores más por la ausencia de transparencia en el manejo de las exhumaciones. Se usó un laboratorio que solo practicaba pruebas de ADN nucleares y no Mitocondrial como se aconsejaba para restos antiguos. Quisiera contar con más espacio para detallar los vínculos de ese Laboratorio con familiares cercanos al poder y un negocio que ya prosperaba para pruebas de paternidad. Ya habrá otro espacio. El hecho es que la primera prueba de ADN estuvo a cargo de ese Laboratorio y resultó negativa.