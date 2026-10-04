¿Donde se va la plata del Canal?

En estos días se aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2026-2027 del Canal de Panamá donde se contempla un aporte histórico de más de $3,600 millones. Sin embargo, muchos panameños se preguntan dónde van a parar esos dineros del Canal. La respuesta sencilla es en la caja común del gobierno. Pero haciendo un análisis más profundo vemos que el Canal se está usando para tapar las mermas en las recaudaciones del gobierno, llámese ineficiencias y evasión fiscal. Las recaudaciones tributarias del gobierno han ido bajando en los últimos 14 años y mucho de este aporte ha ido a cubrir ese diferencial. Definitivamente, la DGI es una entidad que necesita ser constantemente reforzada presupuestariamente y automatizada para prevenir ineficiencias y evasión fiscal. Al analizar los gastos corrientes del gobierno de los años 2003-2025, -resumidos en los periodos, Moscoso, Torrijos, Martinelli, Varela, Cortizo y Mulino- el costo de los intereses y la inversión pública, todos como % del PIB, en resumen, durante el periodo Moscoso, el gasto corriente fue de 16%, los intereses 5.1% e inversión un 3.6% dando un total de gasto general de 24.7% del PIB. En el gobierno de Torrijos el gasto corriente fue de 15.4%, intereses un 3.7% e inversión fue 5.1% dando un gasto general de 24.2%. En el gobierno de Martinelli el gasto corriente fue de 15.5%, intereses un 2.5% e inversión fue de 8.6% dando un gasto general de 26.6%. En el gobierno de Varela el gasto corriente fue de 14.4%, intereses 2.4% e inversión fue de 6% dando un gasto general de 22.8%. En el gobierno de Cortizo el gasto corriente fue de 15.7%, los intereses de 2.6% e inversión de 5.7% dando un total de 24%. Queda claro que el gasto general del gobierno se ha mantenido bastante estable. La tendencia en los últimos años ha sido un incremento en el gasto de intereses que se compensa con una disminución del gasto de inversión pública.

Ahora veamos el otro lado de la ecuación, los ingresos. Haremos los mismo esta vez viendo ingresos totales, ingresos tributarios y aportes del Canal. También lo vamos a revisar por período presidencial. Comenzamos con los ingresos corrientes que incluye los impuestos, los aportes del Canal, los dividendos de las empresas mixtas y publicas etc. En el periodo Moscoso los ingresos corrientes fueron del 16.2% del PIB. En el periodo Torrijos fueron del 16.8% del PIB. En el periodo Martinelli del 15.5% del PIB. En el periodo de Varela del 13.4% del PIB. En el de Cortizo del 11.9% del PIB y Mulino del 11.7% del PIB. Los ingresos tributarios fueron de la siguiente manera: Moscoso 8.9% del PIB, Torrijos 9.8% del PIB, Martinelli 10.8% del PIB, Varela del 9.1% del PIB, Cortizo 7.3% del PIB y Mulino 7.1% del PIB. Los aportes del Canal son los siguientes: Moscoso 2.06% del PIB, Torrijos 3.24% del PIB, Martinelli 2.66% del PIB, Varela 2.24% del PIB, Cortizo 3.16% del PIB y Mulino 3.32% del PIB.

Analizando los datos vemos que desde el 2015, los ingresos tributarios no llegan a ser de doble dígitos como % del PIB. En los gobiernos de Moscoso, Torrijos y Martinelli se hicieron reformas fiscales para mejorar las recaudaciones. Sin embargo, desde Varela no se han hecho más reformas, sino que se han aprobado más exoneraciones y sigo insistiendo que la evasión fiscal se ha disparado. Lo que ha amortizado esa caída de los ingresos tributarios ha sido el incremento anual de los aportes del Canal. ¿Se imaginan, si se hubiese mantenido el mismo ritmo de recaudaciones de impuestos, con el crecimiento de los aportes del Canal, la solidez financiera que el país tuviera hoy?