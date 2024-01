Dos anteproyectos de ley, una trama

Desde finales del año 2023, mediante el “Alto Voltaje” que es nuestro medio de comunicación de los trabajadores del sector eléctrico y nuestras redes sociales, hemos venido divulgando la intención de ciertos sectores de introducir en la Asamblea Nacional propuestas de reformas a la Ley 6 de 1997, “el cual dicta el marco regulativo e institucional para la prestación del servicio público de electricidad”; dichas reformas se desean presentar a escasos cinco meses de la culminación de la administración gubernamental.

La primera intención de reforma a la Ley 6 surge de la Secretaria de Energía, la cual fue extensamente difundida entre los agentes del sector eléctrico, sin embargo, dicha propuesta no fue proporcionada al Sitiespa, a pesar de las solicitudes realizadas, hasta la fecha, no hemos recibido una respuesta formal. A pesar de esta exclusión perversa, hemos conseguido una edición que no sabemos si es la última, sin embargo, nos permite analizar en alguna medida dicha propuesta. Con el título “Anteproyecto de ley para el impulso de la transición energética, democratización y fortalecimiento institucional del servicio público de electricidad” que se enmarca en el Objetivo 7, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), este gobierno demuestra que carece de un plan propio de desarrollo, y está plegado a las agendas de los organismos internacionales y la banca multilateral.

La segunda intención de reforma es una iniciativa parlamentaria de tres diputados de diferentes bancadas, siendo el Anteproyecto de Ley 056, presentado el 8 de agosto de 2022 y recientemente, desempolvado el 4 de enero del 2024, dicho anteproyecto, según los diputados que la acuerpan reduciría el costo de la tarifa del servicio de electricidad, el anteproyecto fue analizado por nuestro equipo técnico que considera que dicha propuesta es meramente cosmética y no resuelve de fondo el problema del costo de la tarifa del servicio de electricidad.

Como sindicato nos parece, inoportuno e inconveniente, impulsar una reforma a la Ley 6 en la Asamblea Nacional a escasos meses de las elecciones y en una coyuntura electoral; nos causa pavor y desconfianza, que dicha reforma esté en manos de los actuales diputados quienes tienen antecedentes, por todos conocidos, de imponer “camarones y madrugonazos” como lo fue el nefasto Contrato-Ley Minero 406. Tememos que, en medio de la politiquería y el proselitismo de reelección en sus curules, los diputados aprueben lo que sea como sea, para congraciarse y venderse como salvadores del pueblo. Tuvieron casi 5 años para resolver los problemas que aquejan a la sociedad panameña.

Nuestra organización considera que, toda propuesta de reforma a la Ley 6 debe ser realizada desde una consulta amplia, inclusiva y democrática, donde estén los trabajadores del sector eléctrico, además de los sectores sociales excluidos del servicio de electricidad. Una reforma a una ley tan sensitiva, que tiene un impacto en lo social y económico del país, invita a establecer diálogos y consensos entre diversos sectores de la sociedad panameña. Cabe recordar, que durante la mesa del diálogo en Penonomé en julio del 2022, el Sitiespa a través de la CONUSI y de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, realizó varias propuestas tendientes a abaratar el costo de la energía eléctrica y mejorar la calidad del servicio eléctrico, pero como ha sido la tónica, este gobierno fue de oídos sordos ante estas propuestas.

El Sitiespa está en estado de alerta ante cualquier imposición y maniobra del gobierno, que perjudique a los trabajadores del sector eléctrico, dado que algunas propuestas de reforma a la Ley 6 imponen cambios estructurales a las empresas que componen el sector eléctrico; así como la introducción de nuevos agentes en el mercado eléctrico, cambios en las empresas públicas y la creación de más instituciones. Entrada una nueva administración gubernamental, el Sitiespa tiene la disposición de ser parte de una consulta amplia y democrática, aportando con sus trabajadores afiliados de vasta experiencia y compromiso con el desarrollo del país, propuestas de reforma a la Ley 6, las cuales, son necesarias, pero sencillamente este no es el momento propicio, ante unos diputados sin credibilidad y un gobierno políticamente desgastado.