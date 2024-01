La economía panameña no está creando empleos de calidad y los nuevos empleos formales los genera el Gobierno, financiados con préstamos. La planilla estatal y los subsidios son el refugio de quien no encuentra trabajo en una economía que sólo genera empleo informal.

Economía de informales y funcionarios, financiada con plata prestada. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Entre 2013 y 2023 se crearon 266.264 empleos, pero hoy tenemos 25,705 asalariados privados menos y 77.234 funcionarios más, al tiempo que se agregaron 235.480 nuevos informales a la economía.

Cada trabajador formal del sector privado que perdió su empleo en la última década fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y nueve informales, síntoma de un severo proceso de precarización y estatización del empleo en la economía panameña, producto del deterioro de la confianza en el clima para la inversión privada en sectores clave.

68% de la pérdida de empleo formal en esa durante esos 10 años se dió en 4 sectores, Construcción (46%), Comercio al por menor (8%). Logística (8%) e Industria (6%).

85% de los informales generados durante ese lapso vinieron de la Construcción (14%). Comercio (14%), Industria (13%), Logística (11%), Actividades de apoyo administrativo (11%), Otras actividades de servicio (9%) y Turismo (7%).

Este patrón se mantuvo con la pandemia. Entre 2019 y 2023 se crearon 17.974 empleos, se perdieron 19.812 empleos asalariados privados, pero se agregaron 36.482 funcionarios y 49.039 nuevos informales..

Se cumplió la profecía de The Economist

El 16 de julio 2020, The Economist publicó un informe señalando que la pérdida de la credibilidad del Gobierno y la necesidad de “restaurar rápidamente” la confianza pública en su administración, o corría el riesgo de que se dieran disturbios sociales.

Luego, el 17 de marzo del 2021, la Unidad de Inteligencia de The Economist emitió un reporte un titulado “Politics, populism and policy: operational risk in Latin America” (Política electoral, populismo y política: riesgo operacional en Latinoamérica), donde analizó el creciente riesgo que el populismo y la pérdida de credibilidad de los Gobiernos representan para el clima empresarial y la inversión extranjera en la Región.

Según el semanario, la pérdida de confianza e inefectividad del Gobierno del Presidente Cortizo, en un entorno de presión populista, representan un grave riesgo para las inversiones en nuestro país. Con la crisis minera, esta “profecía” se cumplió.

Inversión Extranjera Directa en Panamá

Según cifras del INEC, desde que Panamá obtuvo su Grado de Inversión (2010) entraron al país $ 40.919 miles de IED, de los cuales, $12.485 miles (31%) fueron al Comercio (principalmente a la Zona Libre de Colón), $8.427 miles (21%) a Minera Panamá y $7.379 miles (18%) al Centro Bancario.

Estos 3 sectores acapararon 69% de todos los flujos de IED que entraron al país entre el 2010 y 2022, y representan 65% de la IED al año 2022.

Otros sectores como Información y Comunicación (8% de la IED 2010-2022), Logística (6%), Industria (6%), Construcción (3%) y Turismo (2%), también atrajeron inversión, pero no en la misma proporción que los anteriormente citados.

Panamá perdió atractivo para la IED

Luego de obtener su Grado de Inversión (2010), Panamá acaparaba la atención del mundo financiero. Pero en junio 2023, el Informe KPMG 2023 M&A in Latam Survey señaló que, México, Brasil y Costa Rica lideran el atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED), relegando a Panamá a un noveno lugar, superado también por Colombia, Perú, Uruguay y Argentina. En el 2022 entraron al país $2.900 millones de IED, $1.000 millones menos que en el 2019.

¿Cuál será el impacto del cierre de la mina sobre el empleo?

El impacto laboral del cierre de la mina no sólo estará en los 7 mil empleos directos que trabajaban en la operación, sino en los empleos indirectos e inducidos del ecosistema minero. Como referencia, con la culminación de los trabajos de Ampliación del Canal ($5.500 millones de inversión) se perdieron 64.571 empleos (2014-2019), de los cuales, 21.559 no tenían nada que ver con construcción, incluyendo agricultura, industria, comercio, actividades profesionales y técnicas.

Potencial sin inversión es “ilusión”

El futuro económico de Panamá lo determinarán las inversiones que logremos atraer, y nuestra capacidad para atraer nuevas inversiones dependerá en gran medida de mejorar la gobernabilidad en el país. ¿Qué seguridad jurídica puede prometer un Estado que no puede abrir las calles? Los mejores empleos, salarios y posibilidades de desarrollo estarán donde haya confianza para invertir. Sin inversión privada, seguiremos produciendo informales.