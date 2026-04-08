Educación, liderazgo y espíritu e servicio

En un país donde la educación sigue siendo el puente más sólido hacia la equidad social, la Fundación de los Clubes Rotarios de Panamá ha convertido la esperanza en oportunidades concretas, desde 1979. Nacida por iniciativa del Club Rotario de Panamá, esta organización ha demostrado durante más de cuatro décadas que el talento no tiene límites cuando encuentra respaldo y compromiso.

Conformada actualmente por 12 clubes rotarios —de los 17 existentes en el país—, la Fundación ha impactado de manera directa a cientos de estudiantes panameños provenientes de entornos vulnerables. Su misión es clara y contundente: impulsar la educación como motor de transformación personal, familiar y comunitaria.

A lo largo del año, desarrolla programas estratégicos que fortalecen tanto a estudiantes como a educadores. Entre ellos destacan el Seminario Honor al Maestro, el programa de Lectura Comprensiva y Veloz George Richa, el programa de Liderazgo Juvenil y el programa de Becas Escolares. Estas iniciativas no solo promueven la excelencia académica, sino también valores, liderazgo y visión de futuro.

El programa de becas constituye el eje central de su labor. Está dirigido a estudiantes de escasos recursos provenientes de áreas apartadas del país, seleccionados por su alto rendimiento académico y su compromiso con la superación. Muchos de ellos mantienen promedios sobresalientes de 4.9 sobre 5.0, cifra que refleja disciplina, constancia y un profundo deseo de salir adelante.

Este esfuerzo es posible gracias a alianzas estratégicas con instituciones educativas privadas, que han asumido la responsabilidad social como parte de su misión. Entre ellas se encuentran el Instituto Sun Yat Sen, la Escuela Latinoamericana, el Colegio Europeo, International Christian Ministry, el Instituto Técnico Superior Especializado y la Alianza Educativa. Estas instituciones cubren el 50% de los costos educativos, mientras que el resto es asumido por rotarios, Fundamigos, empresas y padrinos solidarios que creen firmemente en el poder transformador de la educación.

Uno de los elementos diferenciadores del programa es la formación trilingüe que reciben los estudiantes. Además del español, fortalecen sus competencias en inglés y mandarín, ampliando sus oportunidades en un entorno global cada vez más exigente y competitivo.

Los resultados son tangibles. Entre los egresados de la Fundación se cuentan científicos, docentes y profesionales, quienes hoy aportan activamente al desarrollo nacional desde distintas áreas. Cada historia de éxito confirma que la inversión en educación produce un impacto multiplicador que trasciende generaciones.

Más que otorgar becas, la Fundación construye futuros. Más que financiar estudios, forma líderes. Y en cada estudiante que alcanza sus metas, Panamá encuentra una razón adicional para creer que la educación sigue siendo la clave de un mejor mañana.