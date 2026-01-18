El derecho internacional: ¿barrera jurídica o derecho de la fuerza disfrazado?

<b><span class="mln_uppercase_mln">T</span></b><b>ensión entre derecho y poder. </b>El derecho internacional se presenta como un orden jurídico cuyo objetivo es limitar el arbitrio de los Estados y garantizar su igualdad soberana. No obstante, los acontecimientos recientes muestran que tiende a ceder ante los intereses estratégicos de las grandes potencias. El ejemplo de las persecuciones judiciales estadounidenses contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, en funciones, ilustra esta tensión entre derecho y poder.