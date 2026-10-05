El Niño pone a prueba algo más que el clima: ¿pueden las empresas seguir operando cuando falla su infraestructura?

Panamá conoce bien lo que significa depender de infraestructuras que deben mantenerse operativas. Su posición como hub logístico, financiero y de servicios hace que la continuidad no sea únicamente una cuestión tecnológica: conectividad, sistemas, instalaciones, proveedores y personas forman parte de una misma cadena que sostiene operaciones que trascienden las fronteras del país.

Esa interdependencia adquiere especial relevancia ante fenómenos climáticos como El Niño. Sus efectos ejercen presión sobre la energía, las telecomunicaciones, la movilidad o el acceso a instalaciones, afectando la infraestructura de la que dependen los negocios. El riesgo no reside solamente en que falle un servidor, sino en descubrir que procesos considerados independientes dependen, en realidad, de un mismo punto vulnerable.

Por ello, la resiliencia tecnológica debe abordarse como un asunto de continuidad del negocio: la capacidad de mantener las funciones esenciales, o recuperarlas con rapidez, cuando una parte del ecosistema falla. En una economía de servicios como la panameña, una interrupción tecnológica impacta transacciones financieras, canales de atención, logística y procesos en tiempo real. No basta con analizar cada sistema de forma aislada; es necesario conocer las relaciones entre aplicaciones, datos, energía, telecomunicaciones y equipos humanos. Una arquitectura aparentemente redundante sigue siendo vulnerable si sus alternativas comparten el mismo proveedor o ubicación. Identificar esas dependencias invisibles es la primera tarea de la resiliencia.

Una vez identificadas, la pregunta no es dónde se aloja la tecnología, sino si la arquitectura ofrece suficientes alternativas. La infraestructura híbrida permite combinar entornos on-premise, cloud y edge según la criticidad de la operación. La nube aporta flexibilidad; los respaldos permiten recuperar información; y las conexiones alternativas crean rutas para mantener la operación. Resiliencia no es acumular recursos duplicados, sino diseñar una arquitectura donde coordinen de forma dinámica.

En ecosistemas distribuidos, surge otro desafío: comprender qué ocurre en la infraestructura antes de que el usuario note una falla. Tras años de gestión reactiva basada en alertas, la integración de datos, automatización e inteligencia artificial (AIOps) permite avanzar hacia operaciones proactivas. AIOps ayuda a correlacionar eventos, identificar patrones y reducir tiempos de respuesta. La IA no impide una tormenta o un corte de luz, pero reduce los puntos ciegos para reaccionar a tiempo.

Una práctica comprobada es plantearlo desde cuatro frentes complementarios para fortalecer esta capacidad: prevención, recuperación, automatización y gobernanza. Prevenir implica conocer vulnerabilidades; recuperar fija el orden de restablecimiento; automatizar acelera las respuestas; y la gobernanza define quién toma decisiones en una contingencia. Sin embargo, hay una condición que atraviesa todos estos ejes: probar. Una empresa puede contar con respaldos y descubrir tarde que restaurarlos toma más tiempo del previsto, o que una conexión secundaria no soporta la carga. La resiliencia no se demuestra en un documento, sino en la capacidad real de respuesta.

Para Panamá, donde conectividad, logística y finanzas están interrelacionadas, la resiliencia no puede analizarse en el aislamiento de una sola empresa. Importa también la estabilidad de los proveedores y terceros. Prepararse frente a eventos climáticos como El Niño debe servir para plantear una discusión más profunda: hasta dónde conoce una empresa las dependencias que sostienen su operación y qué capacidad tiene para reorganizarse. Construir resiliencia no elimina las interrupciones, pero garantiza que ninguna encuentre a la organización sin alternativas.