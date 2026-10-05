Sostenibilidad y sistema financiero: medir para mejorar

Las instituciones públicas no solo tienen la responsabilidad de cumplir sus objetivos, sino también de demostrar, con resultados concretos, el valor que generan para la sociedad. Medir el impacto de su gestión permite evidenciar avances, identificar oportunidades de mejora y fortalecer una administración orientada a resultados. Después de todo, aquello que no se mide difícilmente puede gestionarse, mejorarse o fortalecerse.

En este contexto, los informes de sostenibilidad se han consolidado como una herramienta estratégica de rendición de cuentas y transparencia. Más que un documento, constituyen un mecanismo para comunicar cómo los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se incorporan de manera transversal en la gestión institucional, evidenciando su contribución al desarrollo sostenible y a la generación de valor para la ciudadanía. Con esa visión, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) presentó su Informe de Sostenibilidad 2025, que recoge los principales resultados alcanzados y consolida el compromiso institucional con una gestión responsable, transparente y alineada con las mejores prácticas internacionales.

Los avances reflejados en el informe evidencian el fortalecimiento del sistema bancario panameño. Durante el período reportado, el Centro Bancario Internacional superó los $163 mil millones en activos, mientras la SBP continuó impulsando la incorporación progresiva de los criterios ASG y la gestión de riesgos financieros asociados al cambio climático dentro del marco de supervisión bancaria. Asimismo, promovió iniciativas orientadas al desarrollo de las finanzas sostenibles, un aspecto cada vez más relevante para la competitividad y resiliencia del sector financiero.

El impacto de estas acciones también se refleja en las personas. Los programas de educación financiera beneficiaron a 11,729 personas en todo el país, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades que favorecen una mejor toma de decisiones económicas. Paralelamente, el Programa de Voluntariado desarrolló 13 proyectos, realizó 75 actividades y acumuló más de 3,300 horas de servicio, con la participación del 80 % de los colaboradores.

El desarrollo del talento humano siguió siendo una prioridad institucional. Durante el año se alcanzó el 100% de capacitación del personal, con un promedio de 73 horas de formación por colaborador, fortaleciendo las competencias necesarias para responder a un entorno financiero cada vez más dinámico y exigente.

En materia ambiental, los resultados también son significativos. La SBP redujo en 31.9% su consumo de energía disminuyó en 7.9% sus emisiones de gases de efecto invernadero y recicló más de 2,158 kilogramos de materiales. Estas acciones demuestran que la eficiencia en el uso de los recursos y la sostenibilidad forman parte de una gestión pública moderna y responsable.

Sin embargo, el principal valor de este informe va más allá de las cifras. La sostenibilidad no se limita al ámbito ambiental. También implica fortalecer la gobernanza, gestionar riesgos de manera efectiva, impulsar la innovación, promover la inclusión, proteger a los consumidores financieros y construir instituciones capaces de anticiparse a los cambios.

Esa es la visión que guía el trabajo de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Medir el impacto permite tomar mejores decisiones, elevar los estándares institucionales y generar beneficios tangibles para la sociedad. Cada resultado alcanzado se convierte en una base para seguir avanzando.

Por ello, invitamos a la ciudadanía a consultar el Informe de Sostenibilidad 2025 en www.superbancos.gob.pa. Como parte de nuestro compromiso con una comunicación más accesible e inclusiva, también está disponible en versión audible, facilitando el acceso a personas con discapacidad visual y a quienes prefieren escuchar el contenido. Porque medir el impacto no es el punto de llegada: es el comienzo de nuevas oportunidades para construir un sistema financiero más sostenible, resiliente y preparado para el futuro.