El niño que dejó de jugar

Hay escenas cotidianas que ya casi nadie cuestiona: un niño se inquieta en un restaurante, se aburre en una sala de espera o llora en el tráfico. Entonces aparece el celular, llega la calma inmediata, los adultos vuelven a conversar y todos sienten que el problema desapareció. Sin embargo, cabe preguntarnos si realmente estamos solucionando el conflicto o solo postergándolo. Cada vez que una pantalla reemplaza la oportunidad de atravesar el aburrimiento, la frustración o la espera, el niño pierde una ventana crítica para el desarrollo de sus funciones ejecutivas. Hablamos de la capacidad de regular sus propias emociones, aprender a esperar, tolerar un “no” y comprender que el aburrimiento es el estado neurobiológico donde se enciende la imaginación. Este aprendizaje nunca ha sido cómodo ni inmediato; requiere que las vías de la corteza prefrontal se fortalezcan, un proceso que exige tiempo, paciencia y un adulto dispuesto a co-regular.

Más allá de la pantalla: La arquitectura cerebral no se trata de demonizar la tecnología. Los dispositivos y videojuegos forman parte del mundo actual y ofrecen oportunidades extraordinarias para aprender y comunicarse. El problema real aparece cuando los estímulos digitales hiperestimulantes sustituyen experiencias sensoriomotoras esenciales. A diario observo a niños con alteraciones en su neurodesarrollo que evidencian una necesidad urgente de movimiento, privación del sueño alarmante y familias que batallan cada noche con un cerebro infantil secuestrado por ráfagas de dopamina inmediata. El resultado son niños que llegan a los seis años con un preocupante analfabetismo motriz, fallas en sus funciones ejecutivas y profundas carencias socioemocionales.

El cerebro infantil no es una computadora que se programa frente a un pupitre; es un órgano que se construye desde el movimiento. Cada carrera fortalece la coordinación interhemisférica; cada salto desarrolla el equilibrio; cada árbol trepado enseña a calcular riesgos espaciales; y cada juego improvisado activa neuronas espejo, obligando a negociar reglas y resolver conflictos. Mientras pensamos que el niño “solo está jugando”, él está esculpiendo su arquitectura cerebral a través de la experiencia.

Existe una ventana de plasticidad cerebral privilegiada para este aprendizaje. Cuando la infancia transcurre en la inmovilidad de las pantallas, las conexiones sinápticas que debieron formarse mediante el movimiento no se consolidan. Las consecuencias surgen años después: adolescentes que evitan el deporte porque se sienten torpes y un sedentarismo que deja de ser un hábito para convertirse en una identidad neuroconductual.

Sería importante preguntarnos: ¿dónde están los espacios al aire libre para que los niños puedan jugar? Lamentablemente, los pocos que existen permanecen muchas veces vacíos, porque los niños no tienen adultos que los acompañen. Esto los empuja hacia una única opción: la pantalla.

Sin embargo, el debate no debe reducirse a cuántas horas de pantalla son aceptables. La verdadera pregunta neurocognitiva es qué está dejando de hacer el cerebro del niño mientras mira un dispositivo. Debemos evaluar: ¿Duerme lo suficiente para consolidar la memoria y limpiar toxinas cerebrales?, ¿Corre y oxigena su corteza motora?, ¿Se ensucia y recibe estímulos táctiles?, ¿Interactúa con pares para desarrollar su cognición social?, ¿Aprende a aburrirse sin que un algoritmo ocupe el espacio del pensamiento libre? Si estas experiencias esenciales siguen presentes, la tecnología puede convivir en armonía con una infancia saludable. Los dispositivos llegaron para quedarse, pero la infancia es una ventana de desarrollo que ocurre solo una vez. Lo que un cerebro no cablea en sus primeros años, difícilmente se recuperará con la misma naturalidad en la adultez. Ha llegado el momento de dejar de medir el tiempo de pantalla y empezar a cuestionarnos qué clase de cerebro, y qué infancia, les estamos permitiendo construir.