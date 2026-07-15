Siete cuencas y varios objetivos

Por significado etimológico y científico, una cuenca hidrográfica se define como: “un territorio natural donde el agua de lluvia y el deshielo fluye y se concentra hacia un mismo punto de salida, como un río principal, un lago o el mar”. Existe la cabecera, el nacimiento, meandros, embalse, afluentes, cascada. Básicamente está conformada de una cuenca alta, que son las áreas con mayor altura o montañas donde se originan las aguas. La cuenca media, compuesta de valles y en la cual el río principal recibe el caudal de diferentes fuentes de agua, ríos y arroyos. La cuenca baja, son aquellas zonas planas que están cerca de las desembocaduras y el río va perdiendo su velocidad, vertiendo sus aguas.

Esto a manera de información general, ya que la cuenca comprende mucho más allá, de sus zonas de influencia, pues abarca, aparte de los ríos, los bosques circundantes, fauna, asentamientos humanos, algunos comercios, centros escolares, deportivos. En fin, es un territorio amplio y extenso y se determina o fijan trazando sus límites, que son la divisoria de las aguas para ir definiendo por la cual fluye el agua de lluvias hacia un mismo punto de evacuación o salida del río.

¿Y que es eso de las siete cuencas? Como antecedentes inmediatos generales y un primer esfuerzo, la Fundación Marea Verde realiza una experiencia en la cuenca 142, ver en aquel momento de autoría nuestra: Wanda Díaz, la rueda de la acción 20/07/2024, La Estrella de Panamá, donde iniciábamos y exponíamos la trágica situación de la inmensa cantidad de basura, artefactos, restos de alimentos, desperdicios y lo que menos uno se imagina, atravesando el curso del río. Decíamos en aquel momento empezando el artículo: “Camino hacia Juan Díaz por la avenida España, distrito de Panamá, cerca del Hipódromo Presidente Remón, tomando rumbo al embarcadero, cerca del Corredor Sur, en pleno centro de la ciudad capital, cuenca hidrográfica de los ríos entre Caimito y el Juan Díaz, existe una estructura enorme, de metal sobre el lecho fluido, cual garganta gigante que atrapa, engullendo a todo lo que encuentre en el extenso territorio, en sus inmensas fauces, apoyándose en las gruesas ruedas giratorias, sobre la película de agua”. Era la barrera flotante Bob y la rueda hidráulica “Wanda Díaz”. El documento mencionado, en su desarrollo, ilustra con mayores detalles al respecto.

Luego producto de esta iniciativa y experiencia exitosa que todavía funciona —se puede recurrir a estadísticas confiables de lo que se ha capturado en el río, 477 mil kilos de desechos flotantes desde 2022— y de la persistente contaminación, comienza a gestarse un proyecto de mayor envergadura y amplitud, extendiendo el radio de acción; entonces nace o se origina, para detener o impedir la mayor proliferación de polución de los ríos hacia la bahía de Panamá.

De allí, se expande a una escala mayor, involucrando a siete ríos principales urbanos de la ciudad y sus cuencas subyacentes, cauces respectivos: Curundú, Matasnillo, Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Tapia y Cabra, que presentan una alarmante proliferación de sustancias tóxicas a lo largo y ancho de estas corrientes de agua (ríos) que van a dar al mar. El principal objetivo es impedir y sanear la contaminación plástica hacia la bahía de Panamá de manera mancomunada con Marea Verde, The Ocean Cleanup, el Ministerio de Ambiente y gobiernos locales.

Como dice, entre otras cosas, la organización Marea Verde en alianza con The Ocean Cleanup: “Juntos combinamos tecnología avanzada, conocimiento local y acción comunitaria para proteger uno de los ecosistemas mas valiosos del país: la bahía de Panamá, declarada Sitio Ramsar por su diversidad y relevancia ecológica”. Su propósito fundamental es detener a toda costa que las inmundicias y basura que arrojan los moradores o diferentes sectores de la población lleguen al mar y a sitios como la bahía de Panamá o a reservorios de agua o corrientes de ríos. La segunda barrera del proyecto se instaló en junio de 2025 en el Río Abajo que desemboca frente a Panamá Viejo y ya ha interceptado gran cantidad de desechos flotantes. Actualmente, se trabaja en el tercer sistema en el río Matías Hernández, vaciando en Costa del Este, considerado un área muy importante para la conservación de manglares, abundante biodiversidad y hábitats costeros.

La finalidad básica está fundamentado en tres aspectos importantes: la educación, innovación y la incidencia o impacto. Estos tres elementos son esenciales para la ejecución del proyecto y cumplen varios objetivos.

Un factor que a todas luces juega su rol en estos tres ejes es la participación ciudadana, el aporte de los habitantes, la transformación paulatina de sus hábitos de conducta, modificación de las estructuras mentales. Otro componente vital trascendental es el apoyo de donantes nacionales e internacionales, comprometidos con el presente y futuro de un mundo y Panamá más humano, menos hostil y ambientalmente amigable con sus recursos naturales. La aldea común requiere todas las iniciativas plausibles y defensa común.